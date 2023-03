"On n'hésite plus à reconduire le mouvement", l'interview d'Emmanuel Macron suivi par les grévistes de l'UTOM

Un peu avant 13h, les enceintes s'allument. L'interview du président de la République est suivie par la trentaine de grévistes qui barrent l'entrée de l'UTOM. Pendant 35 minutes, ils écoutent. Mais les réactions sont partagées. Pour beaucoup, le Président raconte des mensonges. Et tous le disent, ça ne fait que renforcer le mouvement.

Moins de dix minutes après le début de l'interview, celui qui se fait appeler "Gilou", éboueur gréviste dit, "avec ça, on n'hésite plus à reconduire le mouvement". Certains crient au passage des "menteurs".

L'interview se termine, Pascal Sudre, secrétaire général de la CGT du Loiret prend le micro, "j'ai envie de dire, il ne trompe plus personne, y compris les salariés qui ne sont pas syndiqués. Ses pirouettes langagières, elles font "pschit" de suite. Et je pense que la colère va être encore plus décuplée. Et demain déjà, ça va se ressentir dans les rues de toutes les villes de France, y compris à Orléans. On peut peut être remercier Emmanuel Macron qui qui quelque part, va nous aider à amplifier la mobilisation.."

La grève reconduite

"Gilou" le dit, il est plus que motivé à continuer la grève "ça ne m'intéressent pas les compromis. On veut qu'il retire sa réforme et il va la retirer parce que nous, on va continuer. Nous, les éboueurs, on est énervés à mort. Et on nous prend pour des cons. Non, on ne lâchera pas. La tendance est là... on va reconduire, oui."

Adeline est assistante maternelle dans une école et secrétaire générale de la CGT à la Métropole d'Orléans. Assez remontée pendant l'interview, elle sent surtout une incompréhension de la part du gouvernement. "Ce qu'on entend du discours de Macron, c'est qu'en fait, il est dans un autre monde que nous. On vit dans la réalité. Que ce soit valable pour les retraites jusqu'à 64 ans, il ne se rend pas compte de la difficulté du travail actuel."

C'est comme ça qu'elle résume le discours à Marion. Arrivée après, elle n'a pas écouté le président de la République. "S'il y avait eu une bonne nouvelle, je le saurais déjà. Je pense que je n'ai rien loupé. En plus il choisit le 13 h, là où tous les gens qui travaillent sont au boulot. Donc je trouve qu'une fois de plus c'est méprisant de s'exprimer de cette manière."

Le piquet de grève des éboueurs est aussi rejoint par quelques retraités. Et tous le disent, "ce n'est que le début".

Ce jeudi 23 mars, la mobilisation partira à 10h place de la Cathédrale à Orléans.