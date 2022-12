"On n'y arrive plus" : des retraités du Loiret alertent sur les ravages de l'inflation

"40% des retraités ne mangent qu'un repas par jour". C'est en énonçant cette statistique issue d'une récente consultation de la CGT qu'Estelle Calzada distribue ses tracts aux automobilistes, à proximité du siège de l'UDEL 45, l'organisation patronale du Loiret située à Fleury-les-Aubrais. "On n'en peut plus" souffle la secrétaire générale CGT des retraités du Loiret en pointant du doigt un supermarché discount de l'autre côté de la rue.

Avec une inflation de près de 15% pour les produits du quotidien , "certains retraités sont dans une situation catastrophique. Ils ne peuvent plus payer leurs factures" assure Estelle Calzada qui réclame que toutes les retraites soient augmentées immédiatement de 300 euros. Quand on lui rétorque qu'il s'agirait de la troisième hausse des pensions du régime de base en 2022 après les revalorisations successives de 1% en janvier et de 4% en juillet, la responsable de la CGT répond que "face à l'envolée des prix, il y a urgence car il en va de la dignité des retraités".

"Dans les campagnes, l'inflation c'est la double peine"

Une inflation dont les ravages touchent particulièrement les retraités isolés. "Quand on habite à la campagne, c'est une véritable catastrophe" témoigne Lionel Géron. "C'est la double peine ! Car si on n'a pas les moyens, on ne peut plus rien faire. Vous n'avez plus d'argent pour payer l'essence ? Vous êtes cuit ! Résultat : on s'isole, on a le sentiment d'être laissé à l'écart" conclut le militant de l'USR CGT Loiret.