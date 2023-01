"On n'y arrivera pas" : L'inquiétude d'une boulangère bourguignonne

Les boulangers de Bourgogne en lutte face à l'explosion de leur facture d'énergie. Entretien avec Lara Martin, la patronne de la boulangerie Martin qui emploie cinq salariés à Asnières-lès-Dijon.

ⓘ Publicité

France Bleu Bourgogne : Votre facture d'énergie, elle a augmenté de combien en un an pour votre boulangerie ?

On était aux alentours de 1.000, 1.100 € par mois et notre contrat se terminant, on allait renouveler un contrat et on nous annonce des prix à 6.000 € euros. On a embauché un courtier en énergie pour essayer de trouver le contrat le moins cher. Donc c'est ce qu'on a fait. On a changé de fournisseur mais ça reste des prix totalement inconcevables. Ils nous disent 4000, 4500€, c'est aberrant. On n'y arrivera pas. De toutes façons, ce n'est pas possible.

Le gouvernement dit aux fournisseurs d'énergie : "faites un effort, fait un geste aussi". C'est ce que vous attendez de leur part ?

Pour l'instant, la seule chose que j'ai entendue du gouvernement, c'est un report d'impôt, un report des cotisations. Alors ils sont bien gentils avec le report, mais il faudra quand même payer tout ça. Donc au final c'est reculer pour mieux sauter. Je ne pense pas que c'est ça qui va nous aider aujourd'hui.

Qu'est ce qui pourrait vous aider alors ?

Qu'on ait une hausse, on peut encore l'entendre. On est capables de faire un effort aussi. Mais à la rigueur, comme les particuliers, 15 %, pas des sommes astronomiques.

La solution, ce serait d'être, comme les particuliers, protégés par un bouclier tarifaire ?

Tout à fait. Mais nous, les boulangers, vu notre consommation d'électricité, on est tous en compteurs jaunes, on dépasse le kilowattheure pour entrer dans le cadre du bouquet tarifaire. Je n'ai pas la solution aujourd'hui et il faut qu'ils fassent quelque chose. Mais rapidement, faites-le.

Vous connaissez des collègues en Côte d'Or qui sont là, prêts à mettre la clé sous la porte dans les semaines à venir ?

Tout le monde, tout le monde est ric rac, tout le monde a peur. On sait pas de quoi l'avenir est fait. On y va mois par mois en se disant bon, on paye celle là, est-ce qu'on paiera à la prochaine . On ne sait pas.

Vous avez mis en place quand même des choses dans la boulangerie depuis depuis quelques semaines, quelques mois, pour essayer, vous, de votre côté, de réduire la facture ?

Mon mari a changé ses horaires de travail, donc avant il commençait vers trois 4h du matin. Maintenant, il commence à 23 h et à 7 h, il éteint absolument tous les fours. Il cuit tout ce qu'il a à cuire pendant les heures creuses. Ca, c'est déjà fait. On n'allume plus la lumière du labo. On en est là aujourd'hui.

Vous envisagez d'augmenter vos tarifs ?

On l'a déjà fait et je n'ai pas envie d'assassiner non plus les gens. Je n'ai pas envie, ils sont comme nous, ils viennent, ils ont des factures qui augmentent de partout. L'essence, ils vont en courses. Ca coûte très cher. Maintenant, j'ai pas envie de m'abaisser à ça. En fait, j'estime que le gouvernement doit faire quelque chose. Ce n'est pas aux gens de payer plus cher. J'ai déjà augmenté cette année, je ne me vois pas ré-augmenter encore et au final, je me dis est ce que même en augmentant de quelques centimes, est-ce que c'est ça qui fera que je pourrai payer mieux mes factures ? Pas tellement en fait.

Vous prévoyez d'aller manifester à Paris le 20 janvier ?

Tout à fait. Et pourtant, je vais vous dire j'ai 33 ans, je n'ai jamais manifesté de ma vie. Mais aujourd'hui, j'y vais, j'y vais. C'est important et il faut tous qu'on y aille.