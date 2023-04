"On ne dort plus" : une facture d'électricité de 20.000 euros menace la boulangerie de Jonchery-sur-Vesle

"Si demain, on ferme, on n'a plus rien", s'inquiète Julie Chiriaeff, co-gérante de la boulangerie Pain et Passion à Jonchery-sur-Vesle.

SOS, boulangerie en détresse. À Jonchery-sur-Vesle, commune d'environ 1.800 habitants située à mi-chemin entre Reims et Fismes, la boulangerie Pain et Passion, installée rue du Marché, pourrait disparaître. En cause : une facture d'électricité de près de 20.000 euros (19.204,58 euros précisément) pour les mois d'octobre et novembre, au lieu des 3.600 euros attendus.

"Pourtant, on a rien qui a changé, rien du tout. On a même réduit notre consommation par rapport à l'année précédente", précise d'emblée Julie Chiriaeff, co-gérante du commerce depuis sa reprise en octobre 2020. C'est au terme de deux ans de leur contrat avec leur fournisseur d'énergie, en octobre 2022, que les gérants ont vu les tarifs exploser.

La facture dont ils ne peuvent s'acquitter, sous peine de mettre la clé sous la porte, concerne les mois d'octobre et novembre. Et c'est au mois de mars qu'elle est arrivée dans la boîte aux lettres.

"C'est vraiment un appel à l'aide"

Depuis, "on ne dort plus", confie la commerçante. Elle a décidé d'afficher la facture sur la devanture de la boulangerie, ainsi que sur les vitrines à l'intérieur "pour que les gens voient que ça n'existe pas qu'à la télévision". Les clients, beaucoup de fidèles, l'interpellent régulièrement à ce sujet, inquiets de voir leur boulangerie disparaître.

Sabrina (gauche), vendeuse à Pain et Passion, craint de perdre son travail. © Radio France - Philippe Peyre

Ce sont d'ailleurs les clients eux-mêmes qui ont conseillé Julie Chiriaeff de lancer une cagnotte solidaire sur Internet. "Je ne voulais pas à la base, ce n'est pas mon style du tout. Je déteste demander de l'aide. Sauf qu'au bout d'un moment, on n'a pas le choix. C'est vraiment un appel à l'aide. On a quand même une affaire à tenir, des enfants, une maison. Demain, si la boulangerie, le ferme, on n'a plus rien. C'est pour ça que je me bats", confie-t-elle. Pour elle, et pour Sabrina, vendeuse ici depuis près de quinze ans, qui a connu les anciens propriétaires de cette boulangerie qui fonctionne bien grâce à sa clientèle fidèle. Elle craint de perdre son emploi.

Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie , Laure Miller , députée (majorité présidentielle) de cette circonscription (Marne 2), et même François Ruffin... Tous ont été sollicités via un courrier par la co-gérante de Pain et Passion. Des appels à l'aide, pour l'heure, sans réponse. Cette cagnotte , Julie Chiriaeff s'en doute, ne pourra pas servir à régler toute la facture. "Que les gens mettent ce qu'ils peuvent, ce sera toujours ça."