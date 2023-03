"On ne peut pas tous prendre le bus" : à Strasbourg la nouvelle politique de stationnement fait débat

Les débats risquent d'être musclés au conseil municipal de Strasbourg ce lundi 20 mars. Le texte qui prévoit d'augmenter les tarifs de stationnement et d'étendre les zones payantes doit être voté pour une première application le 3 avril, selon le projet présenté en conférence de presse le 8 mars. Parmi les mesures proposées par la mairie : l'augmentation du tarif en zone rouge (dans le centre ville) de plus de 50% ; le passage de 15 à 40 euros du tarif résident en fonction du foyer fiscal ; ou encore la fin du stationnement gratuit dans le quartier du Neudorf.

Des augmentations annoncées en plein "mars rouge"

Dans les rues de ce quartier jusque-là préservé, on est partagé. Patricia, une habitante de toujours, estime légitime de payer désormais 40 euros par mois pour garder sa voiture stationnée dans les rues au nom de la "réduction de l'usage de la voiture pour la baisse des émissions de gaz à effet de serre". "On ne peut pas tous prendre le bus, notamment avec le vieillissement de la population", nuance pour sa part une autre Patricia, également habitante du quartier. Brigitte, en grande marcheuse, espère elle que la mesure va permettre de réduire le stationnement sauvage sur les trottoirs, mais déplore "qu'on nous fasse payer pour tout en ce moment" dans ce contexte d'inflation .

Le timing, c'est le premier reproche que fait l'opposition municipale aux annonces de la marie. "On nous explique qu'il y aura plus de 50% d'augmentation des tarifs alors qu'on est en plein "Mars rouge". Tout le monde parle de l'inflation, de comment rendre du pouvoir d'achat aux Français... C'est incompréhensible et c'est du non-sens", lâche Pierre Jakubowicz, élu d'opposition (Horizons).

Ce qui passe mal auprès des citoyens interrogés, c'est aussi l'annonce dans la même semaine par l'Eurométropole, d'une augmentation du prix du ticket et de certains abonnements de bus et de trams. "C'est quand même extraordinaire, souffle Pernelle Richardot, élue du Parti socialiste. On a une municipalité qui dans le même temps annonce une augmentation extrêmement forte du tarif en voirie, des extensions des zones payantes, mais aussi du prix des transports en commun pour une grande partie de la population. Le ménage strasbourgeois, il perd sur toute la ligne." Elle prend l'exemple de la ville de Montpellier qui a récemment décidé d'une gratuité totale des transports.

Des négociations avec les professionnels et les commerçants

La mairie rétorque qu'elle a rendu gratuit les transports en commun pour les moins de 18 ans. "On dit oui à la voiture au bon endroit, au bon usage, au bon moment, justifie l'adjoint en charge des espaces publics partagés Pierre Ozenne. Si je veux accéder à la zone payante étendue, ce sera pour un court moment. Si c'est pour une durée plus longue, il faudra aller au parking relais ou dans les parkings en ouvrage insuffisamment utilisés. (...) Il y a le réseau express métropolitain, les extensions de tramway et le réseau cyclable qui se développe, mais pour faire tout cela il faut de la place."

"Il y a un manque de la vision des transports et de la circulation entre les quartiers, contredit Pernelle Richardot. Pour le quartier Neuhof par exemple (pas concerné par le stationnement payant NDLR), c'est la triple peine. Les habitants sont pour la plupart des personnes modestes, qui utilisent encore leur voiture car le réseau de transports en commun n'est pas suffisant. Ils sont déjà frappés par la Zone à faible émission (ZFE). Et maintenant, ils vont encore devoir payer quand ils font leur course au marché à Neudorf." Elle craint un recroquevillement des quartiers sur eux-mêmes.

Pierre Jakubowitz, également vice-président de l'Office du tourisme de Strasbourg, s'inquiète également de l'impact sur les commerçants. "À chaque fois qu'on restreint les capacités d'accès au stationnement et qu'on augmente les tarifs, les gens vont faire leurs achats dans les zones commerciales périphériques et désertent les commerces de proximité. ll faut qu'on assure un service minimum."

Des négociations entre la ville, les commerçants et les professionnels (artisans, électiciens etc) contraints de se garer en ville pour leur travail sont en cours pour réfléchir à des tarifs spécifiques. Ils devraient être présentés au mois de septembre.