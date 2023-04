"On ne pourra pas accueillir des centaines de paquebots à Bordeaux", assure le président du port

Le Fridjtof Nansen, puis le Balmoral et enfin le Sirena : trois paquebots de croisière s'amarrent dans le centre-ville de Bordeaux cette semaine , charriant leur lot de touristes, 435 vacanciers, quasiment tous Allemands pour le premier. La saison des paquebots est donc bien lancée. Il y aura 60 escales en Gironde cette année, dont 40 à Bordeaux et 20 au Verdon-sur-Mer, explique ce mardi sur France Bleu Gironde le président du Grand port maritime, Philippe Dorthe. "On arrive au bon nombre. On ne pourra pas accueillir des centaines et des centaines de paquebots à Bordeaux", explique-t-il.

ⓘ Publicité

Les bateaux qui voguent jusqu'au centre-ville sont des paquebots de moins de 200 mètres, ceux qui sont encore plus imposants s'arrêtent au Verdon et ne remontent pas l'estuaire. Pour les rapprocher, le port est en train de leur construire un quai à Pauillac, "qui présente une façade beaucoup plus agréable", explique Philippe Dorthe.

"Si demain le port s'arrête, ce sont 358.000 camions qui arrivent dans l'année"

Si l'accueil de paquebots est "une économie importante pour la région et une activité non négligeable pour le grand port maritime", elle n'est pas la principale, rapporte le patron du port. Il y a d'abord le fret, qui permet d'acheminer des marchandises, un "outil très important dans le développement durable. Si demain le port s'arrête, ce sont 358.000 camions qui arrivent dans l'année", défend son patron. Le port a ainsi "totalement revu" le terminal container de Bassens, en achetant deux grues "à trois millions la grue".

Et de nouvelles activités sont en développement, avec "de plus en plus la filière navale", l'entretien et réparation des bateaux. Elle peut même servir à leur démantèlement, comme c'est le cas à l'heure actuelle pour u ne dizaine de chalutiers rendus inutilisables à cause du Brexit et de l'interdiction de pêcher dans les eaux britanniques.

Revoir l'interview de Philippe Dorthe

loading