"On ne reçoit pas de CV" : la galère des employeurs pour recruter des saisonniers cet été en Isère

"On ne reçoit pas de CV", déplore Xavier Castillan, gérant du restaurant La Table du Campagnard, à Treffort, au bord du lac de Monteynard-Avignonet. Grande affiche collée sur la façade, annonces en ligne, sur les réseaux sociaux... Lui et son épouse ont tout essayé. "Avant on prenait les meilleurs qu'on recevait, maintenant on prend les seuls qu'on reçoit."

ⓘ Publicité

"On court beaucoup"

Une situation qui perdure depuis plus de 10 ans dans son établissement, mais avec un véritable tournant après la crise sanitaire. Cet été, il lui manque 8 personnes, sur 25 saisonniers. Alors pour palier cette pénurie, Xavier Castillan s'adapte comme il peut. "On travaille en grande partie en famille, on fait 100 heures par semaine. Les salariés en font 40, 45. On court beaucoup. Le snack est fermé, et si on n'a pas assez de personnel, on réduit le nombre de clients."

Le gérant a également adapté ses offres, proposant plus d'avantage aux saisonniers. "On est presque à 2000 euros net par mois, nourri, logé, blanchi, et on a encore du mal à recruter. Les gens ne veulent pas travailler en fait."

De meilleures conditions de travail pour les saisonniers

Difficile aussi de trouver des saisonniers au camping du Pré Rolland, à Mens. Si les saisonniers désertent les jobs d'été, c'est en grande partie à cause des conditions de travail, jugées trop précaires. Mais le gérant du camping, Clément Garcin, dénonce aussi des abus chez les travailleurs : "J'ai eu des personnes qui avaient des prétentions salariales à 3.000 euros nets, en cuisine." Lui aussi mise sur de meilleures conditions de travail pour recruter. "Je maintiens les jours de repos, j'essaie de proposer des logements du mieux qualitatif possible. Après, on n'est pas non plus magiciens, on ne peut pas promettre la lune à nos salariés." Le gérant se dit confiant pour la saison estivale. Il ne lui manque que deux saisonniers.