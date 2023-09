"On ne sait pas ce qu'on va devenir" : les salariés de la piscine de Corbie abattus après la fermeture

La piscine de Corbie, à l'est d'Amiens, a officiellement fermé ses portes ce vendredi midi. Mardi dernier, les salariés ont appris qu'aucun repreneur ne s'est manifesté, après le placement en liquidation judiciaire de la piscine Calypso au début de l'été. Les dix employés de la piscine, maîtres nageurs, agents d'accueil et d'entretien, sont licenciés. Le coeur gros, ils se sont retrouvés ce vendredi, pour échanger notamment sur la période d'incertitude qui les attend.

"J'ai un crédit, un enfant... Je ne peux pas attendre de savoir si on me ré-embauche ou non"

La pataugeoire sans eau, les palmes bien alignées sur les étagères, les casiers des salariés vides... ou presque. "J'ai laissé les photos de mes enfants, de mes collègues... C'est un symbole, ça a été mon casier pendant vingt ans", sourit Sandra Rousselle, agent d'accueil et représentante du personnel. Elle reste sous le choc d'une fermeture de la piscine, bouclée en trois jours : "On ne sait pas ce qu'on va devenir, on a été licencié du jour au lendemain, explique la représentante du personnel. La communauté de communes du Val de Somme va essayer de rouvrir dans un mois ; et si cela fonctionne, on va devoir repostuler... sans garantie d'être repris", détaille Sandra Rousselle.

Les élus du Val de Somme espèrent en effet rouvrir la piscine en novembre, le temps de trouver un prestataire de service. Une solution qui serait provisoire... Et donc, sans aucune assurance pour les salariés de retrouver leur poste. "Il ne faut pas croire qu'on va attendre dans notre canapé qu'on nous dise si on est repris ou non, explique Sylvain, maître-nageur depuis trois ans à Corbie. Personnellement, comme beaucoup de collègues, j'ai un crédit pour ma maison, une fille qui va bientôt faire des études... Je ne peux pas me permettre d'attendre, j'ai déjà commencé à démarcher d'autres piscines".

Matériel rangé, boîte à pharmacie rechargée... les salariés ont travaillé ce vendredi matin pour ranger et faire un dernier nettoyage de la piscine. © Radio France - Jeanne Daucé

Des piscines picardes intéressées pour embaucher les ex-salariés de Corbie

D'autant que les salariés de Corbie sont déjà approchés par d'autres piscines en Picardie. Dans le mois qui arrive, maîtres-nageurs, agents d'accueil et d'entretien vont continuer à se serrer les coudes... avec le soutien des clients, insiste Sylvain : "On est dans le même bateau : on a été pris de court avec les clients, détaille le maître-nageur. Mais on tient vraiment à remercier les clients, qui sont très solidaires avec nous".

Les clients qui pour beaucoup ont payé des abonnements : ils doivent remboursés par l'administrateur judiciaire. Les clients peuvent contacter cette plateforme en cas de question.