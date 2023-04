"On ne sait pas si on va conserver nos emplois" : l'inquiétude du personnel du CCAS de Châtellerault

La sortie de réunion était tendue à midi ce lundi, devant l'espace Camille Pagé à Châtellerault. Et pour cause : le personnel du CCAS, le centre communal d'action sociale, n'a pas obtenu les réponses à ses questions. Suite aux difficultés financières, la mairie a annoncé rallonger d'un million d'euros les subventions. Mais elle a aussi annoncé la création de groupes de travail pour réfléchir à la suite.

ⓘ Publicité

"On pense qu'on va être externalisé au privé"

La suite, c'est bien ce qui inquiète le personnel du centre : certains des services dédiés aux personnes âgées pourraient être externalisés, c'est-à-dire transférés à d'autres acteurs du territoire. Une solution qui n'est pas envisageable pour les agents. Une centaine (sur 300) seraient concernés : "on pense qu'on va être externalisé au privé. Donc on ne sait pas si on va conserver nos emplois".

Face à ces craintes, l'adjointe au maire et vice-présidente du CCAS Françoise Braud se veut rassurante : les services continueront pour les bénéficiaires. Et dans cette situation, "il nous faut les professionnels en face ! Que ça soit porté par le CCAS ou par un autre porteur, on ne devrait pas constater de pertes d'emplois liées à ces évolutions".

"On n'a pas les réponses"

Pour Jean-Pierre Abelin, le maire de la ville, les groupes de travail trouveront les "meilleures solutions". Après l'annonce de la rallonge d'un million d'euros pour l'année 2023, il faut essayer "de voir comment on peut être plus efficace en termes financiers pour les années qui viennent". Les groupes de travail, un comité de pilotage et un comité technique entre autres, se réuniront jusqu'au mois de juin.