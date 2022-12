"On nous demande de payer les factures d'énergie" alerte la présidente du Secours Populaire à Aire-sur-l'Adour

La flambée des prix de l'énergie, mais aussi celle des denrées alimentaires et des produits de première nécessité creusent la précarité. Plus de 3 millions de français bénéficiaient déjà de l'aide alimentaire en 2021 selon les chiffres de l'INSEE. Dans les Landes, le Secours populaire alerte. A Aire-sur-l'Adour, 390 personnes ont besoin de leur aide, de leur soutien pour se nourrir, se vêtir, survivre. Elles sont de plus en plus nombreuses depuis septembre, assure la présidente de l'antenne.

"On s'adapte à la flambée des prix"

"On nous demande de payer les factures d'énergie mais on ne peut pas", explique Ghislaine Caillaud, qui prépare de plus en plus de colis d'urgence. Cette année, elle distribue à ceux qui travaillent ou qui recherchent un emploi un chèque carburant. Avec la vingtaine de bénévoles qui l'accompagne, la présidente constitue surtout les paniers repas avec les dons qu'elle récupère, un panier constitué de pâte, de thon, de couches, de boîtes de conserve. "Nous essayons de rajouter des fruits et légumes, du fromage, de la viande. Mais je ne sais pas comment on va faire", alerte l'ancienne salariée d'EHPAD. Les nouveaux visages travaillent, et n'arrivent plus à payer leurs factures. Avec l'hiver qui approche, et la flambée des prix, les bénévoles craignent des situations encore plus dramatiques. "Une de nos bénéficiaires dort à même le sol, sans table", se désole celle qui fait le tour en camion de cette commune des Landes.