"On part de moins loin" : les restaurateurs strasbourgeois ont moins de mal à recruter que l'été dernier

Même s'il manque encore du monde, la crise de la main d'œuvre dans l'hôtellerie-restauration semble s'éloigner, en tout cas à Strasbourg, où les établissements préparent l'été plus sereinement que l'année dernière. "On part de moins loin. L'année dernière, on avait des établissements à relancer après le Covid avec une incertitude totale sur la reprise de l'activité. Quand on a souhaité recruter tous au même moment, c'était compliqué", explique Véronique Siegel, présidente de l'Umih, l'union des métiers de la restauration et de l'hôtellerie dans le Bas-Rhin.

Semaine de quatre jours, comité d'entreprise et hausses de salaires

Et puis les restaurateurs ont aussi évolué, pour s'adapter aux nouvelles exigences des salariés. A la brasserie des Haras, par exemple, la semaine de quatre jours a été mise en place, il y a plusieurs mois, et cela commence déjà à porter ses fruits, selon le patron Maxime Muller : "Petit à petit, la communication par rapport à cette qualité de vie au travail se fait, et aujourd'hui on a des CV pour des collaborateurs ou des apprentis."

Même démarche au sein du groupe de restauration FHB, qui détient une douzaine d' établissements à Strasbourg. Un CE a été mis en place, ainsi que des augmentations de salaires au bout de deux ans. Alexis Marullo, le directeur des opérations, se réjouit : "A l'heure actuelle, on a des CV avec de l'expérience. L'année dernière, ce n'était plus le cas. On devait former les gens en interne, c'était très chronophage."

Les profils spécifiques restent difficiles à recruter comme les sommeliers, ou les seconds de cuisine. Il faudra aussi attendre le mois de juin pour savoir si la profession arrive à recruter tous ses extras, au moment de l'ouverture des terrasses.