"On renonce à beaucoup de choses" : l'inflation ralentit, mais les prix augmentent toujours

L'inflation semble avoir passé son pic. C'est ce que montre le panier France Bleu/France Info du mois de mai . Comme chaque mois, le cabinet Nielsen IQ compare les prix d'une sélection de produits du quotidien, pour mesurer l'inflation à laquelle les consommateurs font face. Pour la première fois depuis le mois de novembre, l'inflation sur ce panier diminue : elle s'établit à 16,8% entre mai 2022 et mai 2023 en moyenne. Dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, elle recule de 0,8 point et de 0,4 point par rapport à avril.

Ça ne veut pas dire que les prix baissent, simplement qu'ils augmentent moins fort au fil des mois. En attendant, le caddie moyen de Jean pour une semaine a pris 30€ en un an selon ses calculs. Devant un supermarché discount de Geispolsheim (Bas-Rhin), il a bien conscience que les prix augmentent moins. Mais ça ne le rassure pas nécessairement : "L'inflation stagne, mais sur des prix qui ont déjà beaucoup augmenté. Et la déflation, je n'y crois pas. Ce qui est pris est pris, on ne reviendra pas en arrière", estime-t-il.

Comme elle est calculée sur un an, l'inflation livre forcément un verdict différent au fil des mois, après cette longue période d'augmentation des prix. Des prix qui étaient déjà très hauts en mai 2022, après le début de la guerre en Ukraine . Cette hausse de 15% en moyenne sur un an signifie donc que, bien qu'en baisse, elle est très difficile à encaisser.

"Je dois nourrir une famille de sept personnes. Forcément, ces hausses de prix, on les sent direct, témoigne Dany, ouvrier du BTP qui s'arrête pour s'acheter un casse-croûte. Les dix steaks hachés à 15€, c'est plus possible." À côté de lui, son collègue Farid "renonce à beaucoup de choses. Avant on allait au restaurant plusieurs fois par mois. Là, on n'en fait plus qu'un."

Parmi les produits qui continuent d'augmenter, on retrouve le sucre, qui a pris 60% en un an. Le riz, les chips et le papier toilette encaissent aussi une hausse des prix de plus de 20%. De manière générale, ce sont les produits des grandes marques qui augmentent le plus, au contraire des premiers prix et des marques distributeurs, qui commencent à baisser alors avoir particulièrement subi ces mois d'inflation.

Le problème c'est aussi que les produits frais et de bonne qualité continuent souvent d'augmenter selon Colin Riegger, le secrétaire générale de la confédération syndicale des familles du Bas-Rhin. "Les niveaux du prix au kilo pour les produits frais ont atteint des niveaux inédits depuis une décennie. Et ça ne tend pas à baisser. Pourtant ces produits sont fondamentaux pour avoir une alimentation équilibrée, surtout au printemps et en été où on doit s'attacher à délaisser les conserves. Or c'est justement sur ces conserves que les prix sont plus mesurés aujourd'hui."

Cette longue période d'inflation renforce donc encore un peu plus selon lui les inégalités d'accès à une bonne alimentation. D'après notre panier, les produits bio nationaux connaissent une baisse prononcée de près de 5% par rapport au mois dernier. En revanche, les produits bio, d’origine locale, sont en hausse de +2.3 %.