"On s'attend à une facture d'électricité multipliée par trois" : l'appel à l'aide d'un boulanger haut-viennois

Les prix explosent et les professionnels ont du mal à suivre. C'est le cas de Dominique Lacotte, boulanger de Saint-Priest-Thaurion, dont les factures augmentent, énergie et matières premières notamment. Le député NUPES Damien Maudet, stagiaire d'une matinée à sa boulangerie en janvier dernier, a pu se rendre compte des difficultés que rencontre la profession. Il a d'ailleurs immortalisé ce moment en vidéo, publiée sur YouTube ce mardi 25 avril.

Quatre mois plus tard, ce boulanger se retrouve au même point et risque même de mettre la clé sous la porte. "EDF est arrivé et nous a dit je vais prendre un quart de votre chiffre d'affaire Monsieur", explique Dominique Lacotte. Il s'attend à une facture d'électricité multipliée par 3 ou par 5. "Passer de 1000 euros par mois à 3000 ce ne sera pas possible et encore à 5000 euros par mois", poursuit-il. "Ce n'est pas gérable et c'est tribunal de commerce. On liquide l'entreprise", dit-il encore.

"La démarche est bonne"

En janvier dernier, Dominique Lacotte a reçu la visite de son député. L'Insoumis Damien Maudet a répondu à son appel à l'aide et s'est invité dans sa boulangerie le temps d'une matinée pour se rendre compte des difficultés du métier. "La démarche de Monsieur Maudet est louable. Les services de la préfecture, la préfète en personne, sont venus aussi. Même si je pense qu'elle ne peut pas faire grand chose. Seulement prendre les informations et les faire remonter à son ministère", explique Dominique Lacotte.

"On espère ne pas être à l'abandon", dit-il encore, amer de voir EDF lui ponctionner une partie de ses revenus. Ce qu'il assimile à "du racket". "Je vais passer à 18 centimes du mégawattheure mais je ne suis pas éligible à l'aide publique de l'amortisseur électricité. Si rien ne se passe, j'ai trois ou quatre mois de trésorerie mais après, on n'ira pas au delà", termine-t-il.

VIDÉO - La journée de boulanger du député Damien Maudet

Un député chez le boulanger ! - Député Stagiaire