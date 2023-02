"On va monter d'un cran" : FO mobilisée avec la CGT à Limoges ce samedi contre la réforme des retraites

La protestation contre la réforme des retraites continue. A Limoges, les syndicats appelaient ce samedi une nouvelle fois à la mobilisation : ils étaient 150, armés de leurs pancartes et drapeaux, au carrefour Tourny, à Limoges. Parmi leurs revendications, il y a évidemment le retrait du projet de report de l'âge légal de départ à la retraite de la réforme. Dans le rassemblement limougeaud, il y avait la CGT, mais également Force Ouvrière.

Pour les syndicats limougeauds, il faut continuer à se mobiliser, y compris avant le 7 mars. © Radio France - Philippine Thibaudault

"C'est presque un tour de chauffe"

"La base des syndicats a été consultée, et a souhaité revenir pour une simple et bonne raison, c'est que le dernier mouvement était le 16 février, et le prochain sera le 7 mars. On a considéré que ça faisait une période sans activité syndicale et que par rapport à la population, il fallait montrer aussi que le mouvement de bataille contre la réforme des retraites n'était pas terminé. Au contraire, c'est presque un tour de chauffe, un entraînement pour la mobilisation du 7 qui doit être massif. On va monter d'un cran" explique Laurence Stien, secrétaire départementale Force Ouvrière de Haute-Vienne.

Se préparer au 7 mars

Les syndicats appellent les Français à une mobilisation massive contre la réforme des retraites le 7 mars prochain. Les syndicats de Corrèze et de Haute-Vienne se sont également mis d'accord pour des actions communes.

"L'important, c'est qu'on soit de manière unitaire, rassemblé, visible sur des ronds points, peut être avec des actions très ciblées et montrer que pour nous, c'est non. On va mettre le pays à l'arrêt et c'est une première journée, mais pour une grève qui va se poursuivre sur les jours prochains" défend Isabelle Aubry, enseignante, syndiquée FO.