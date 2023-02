"On va regretter San Marina": la ruée des clients avant la fermeture de la boutique à Epinal

"On va rebondir" : devant ses clients, le propriétaire de la boutique San Marina à Epinal, dans les Vosges, en fait la promesse. Pris de court par l'annonce de la fermeture des 160 magasins de l'enseigne samedi 18 février, Yannick Logez et sa conjointe liquident tous les produits depuis mercredi. Comme un défilé, un flot continu de clients se succèdent devant le comptoir. "On va regretter San Marina", lance un monsieur à la caisse, venu faire sa réserve d'imperméabilisants.

Liquidation totale avant samedi

"Où est-ce que je trouverai mes escarpins colorés ?" se désespère Elodie, fidèle cliente de San Marina. A Epinal, le nombre de magasins de chaussures est assez restreint, ajoute une autre habituée de cette enseigne. Mais si la marque disparaît au 5 rue de Rualménil, la boutique reste. "Le magasin est à nous, on ne ferme pas puisqu'on a notre activité Promod juste à côté, on ne va pas licencier non plus. Comme tous les commerçants qui ont des soucis, on va chercher autre chose", explique calmement Yannick Logez.

Vont-ils rester dans le même secteur, celui de l'habillement ? Le contexte économique n'est pas très encourageant, concède le propriétaire de la boutique San Marina. "C'est compliqué par rapport aux choix que doivent faire les clients, quand vous avez votre plein qui vous coûte cent euros, quand vous allez faire vos courses qui vous coûtent de plus en plus cher, il faut faire des choix."

Après la fermeture de la boutique Camaïeu , c'est la deuxième marque de prêt-à-porter qui ferme dans le centre-ville. Et l'association de commerçants d'Epinal craint que ce ne soit pas la dernière.