Près des trois-quarts des salariés des Nouvelles Galeries de Belfort ont répondu ce mardi à l'appel au débrayage lancé par la CFDT, premier syndicat au sein du groupe qui possède l'enseigne, pour exprimer leurs inquiétudes face à une menace de fermeture.

ⓘ Publicité

Malgré un démenti de l'entreprise la semaine dernière, ces employés rassemblés devant le magasin sont plus que sceptiques : selon eux, les livraisons sont au ralenti et des fournisseurs se plaignent de retard de paiement.

Des réponses attendues d'ici la fin du mois

Les représentants du personnel avaient lancé un droit d'alerte économique en décembre , afin d'obtenir des informations sur la situation financière de leur entreprise. Le groupe Hermione People & Brands (HPB), qui possède 26 Galeries Lafayette en France, est aussi l'ex-propriétaire des enseignes Camaïeu, liquidée en septembre , et Go Sport, placée en redressement judiciaire .

Ce lundi, l'entreprise a transmis des documents réclamés dans le cadre de cette procédure à un expert. Ils devraient permettre d'y voir plus clair : « Michel Oyahon [propriétaire de la Financière immobilière bordelaise (FIB) qui détient le groupe HPB] nous a assuré droit dans les yeux que les retards de livraison étaient liés à des grèves. Il nous dit que la société est saine, sauf qu'elle a des millions de dettes. C'est un peu gros. On se pose beaucoup de questions et cela nous fait vraiment très peur » témoigne Véronique Nardin, déléguée CFDT du magasin de Belfort et élue au comité central de l'entreprise. Elle espère avoir des nouvelles d'ici la fin du mois.

Elle fait partie des 35 salariés employés par les Nouvelles Galeries de Belfort, auxquels il faut ajouter une poignée d'employés des « corners » : ces emplacement loués par des marques dans le magasin. Ces derniers ne sont pas nécessairement menacés de perdre leur emploi mais devront être réaffectés par leurs employeurs sur d'autres sites, en cas de fermeture.

Ce qui est sûr, selon Véronique Nardin, c'est que « le magasin de Belfort sera un des premiers à être perdu, en cas de défaillance du groupe. Il y a de nombreux travaux à faire. Les chiffres ne sont plus au rendez-vous depuis le Covid. Globalement, la grande région Est souffre beaucoup, pas seulement Belfort mais aussi Besançon ou encore Châlon-sur-Saône. Nous serons les premiers à fermer, j'en suis persuadée. »

loading

La mairie de Belfort prête à racheter les locaux

Présent au rassemblement, le maire de Belfort a fait savoir que la municipalité rachèterait les locaux en cas de défaillance de l'entreprise : « J'ai contacté la direction et nous avons eu plusieurs entretiens. Pour l'instant, je n'ai pas d'éléments qui me permette d'être sûr de ce qu'il se passe » commente Damien Meslot.

loading

La ville pourrait racheter les locaux grâce à son droit de préemption et via la société d'économie mixte Sémaville, qu'elle a créée pour rénover des locaux commerciaux. C'est celle qui a notamment servi à racheter l'ancien local du restaurant Flunch pour y installer une nouvelle enseigne, dans la rue du Faubourg de France : « Nous intervenons, les collectivités territoriales, là où le privé fait défaut pour sauver le commerce de centre-ville et les emplois » ajoute Damien Meslot. Il recevra une délégation de salariés des Nouvelles Galeries de Belfort ce vendredi.