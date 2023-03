"On va vivre en quelques semaines le niveau d'inflation subi en 2022", selon un expert en consommation

L'inflation va continuer son chemin en rayons. Vous le constatez au quotidien, l'inflation progresse, c'est le constat que l'on confirme ce lundi 6 mars avec le panier France Bleu, établi avec le Cabinet Nielsen IQ. Il dépasse les 105 euros pour une liste de 37 produits du quotidien. Les prévisions n'ont rien de réjouissant pour les semaines qui viennent d'après Olivier Dauvers, expert en consommation et fondateur du blog Le Web Grande Conso, il était l'invité de France Bleu Armorique ce lundi.

ⓘ Publicité

France Bleu Armorique : L'inflation qui poursuit sa progression, c'est aussi le constat que vous faites ?

Olivier Dauvers : Oui, c'est un constat que je fais. Il y a une forme d'évidence, tout simplement. Dès lors que vous avez des négociations qui se clôturent entre les distributeurs et les industriels, vous créez mécaniquement un effet de démarrage d'une nouvelle phase. Désormais, dès lors que les industriels vont livrer leurs clients distributeurs, ils vont le faire sur la base de leurs nouveaux tarifs qui auront été négociés la semaine dernière. Et puis, petit à petit, les distributeurs qui n'ont plus beaucoup de marges de manœuvre vont répercuter les nouveaux tarifs. Voilà pourquoi on va rentrer, et on est déjà là depuis deux ou trois semaines, dans un nouveau cycle de hausse qui va se rajouter encore une fois celui qu'on a connu l'année dernière. Et s'il faut le dire, d'une manière peut être un peu catastrophiste, on va vivre en quelques semaines le niveau d'inflation qu'on a connu l'année dernière en plusieurs mois.

On nous parle même d'un printemps rouge, l'inflation pourrait grimper de manière bien plus durable ?

Je parle d'un mars rouge. J'assume l'idée, il ne faut pas faire semblant. Bien sûr, on ne va pas subir ça à partir d'aujourd'hui, évidemment, c'est toujours un peu plus subtil que ça, mais ça ne va pas s'étaler sur des mois et des mois. Ça a déjà démarré. Je peux vous annoncer déjà que depuis le début de l'année, on est à 4 % d'inflation, alors que les nouveaux tarifs n'étaient pas encore dedans. Donc ça veut dire que dans quatre à six semaines, on sera probablement autour de sept, huit ou 10 %. Donc oui, ça va piquer pour les consommateurs. C'est malheureux, mais c'est une réalité.

Est-ce qu'il y a tout de même des indicateurs positifs ? Est-ce qu'il y a de l'espoir ?

Oui on voit déjà se retourner certains marchés, les matières premières, l'énergie aussi. Concernant l'énergie, on n'est plus au plus haut. Sauf que le temps que tout ça se traduise dans les prix en rayon, il se passe du temps. Prenons un fabricant de biscuits. La farine, il ne l'achète pas au jour le jour. Il l'achète en s'engageant sur des mois à l'avance. Donc avant que la baisse du cours du blé, de la farine se répercute chez lui, il va se passer du temps. L'Énergie, il n'achète pas un contrat tous les jours à EDF ou à son fournisseur, il s'engage pour des mois, parfois même d'ailleurs des années. Donc le temps que ces baisses-là, sur les marchés internationaux notamment, se répercutent, il va se passer des mois. On peut espérer malgré tout qu'on aura atteint le plus haut de l'inflation avant l'été et qu'on aura un reflux des prix après l'été. Mais attention, il ne faut pas rêver, les prix ne redescendront pas là où ils étaient avant cette séquence d'inflation. Pour une raison bien simple, c'est l'inflation des salaires. On peut trouver que ce n'est pas assez, mais il y en a une. Et on ne revient pas sur les salaires, c'est un acquis.