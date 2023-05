"On va vivre stores fermés", s'inquiètent les voisins des futures halles Plaza Beaux-Arts à Montpellier

C'est un projet immobilier qui fait grincer des dents les riverains du quartier des Beaux-arts à Montpellier. Ces halles d'un nouveau genre, nommées Plaza Beaux-Arts, réuniront des bars, des stands de restauration et un rooftop couvert.

ⓘ Publicité

Le promoteur privé Aeko a obtenu un permis de construire en octobre dernier. Après trois recours contre le projet, un collectif de riverains veut aller au contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Il dénonce une absence de consultation et de nombreuses nuisances à venir dans une pétition en ligne .

De grandes baies vitrées et "une perte totale d'intimité"

"Je pense qu'on va vivre store fermés, dans une boite de conserve, il ne nous reste plus que ça s'il y a 500 personnes qui nous regardent derrière des vitres", s'inquiète Diane, une professeure des écoles dont la fenêtre de la chambre est à moins de huit mètres de l'emplacement du Plaza Beaux-Arts, avec "une perte totale d'intimité". Car l'ancienne salle de sports, qui n'a pas survécu à la crise du Covid, doit être transformée en un grand complexe avec de grandes baies vitrées.

L'ancienne salle de sports a fermé lors de la crise sanitaire et le bâtiment est, depuis, inoccupé. © Radio France - Maxime Glorieux

"On est dans une zone classée dans les bâtiments de France. Par exemple, on a changé les fenêtres et on a pris du gris de Montpellier car c'est hyper strict, explique Diane. Alors que là, on sera sur un bâtiment art-design totalement transparent, qui ne respecte plus du tout l'harmonie du quartier. C'est passé comme une lettre à la poste, c'est complètement paradoxal!" Diane, dont l'appartement perdra 20 % de sa valeur selon les estimations des agences immobilières, souligne qu'un précédent projet d'installation d'un supermarché avait été retoqué par les architectes des bâtiments de France, alors qu'il conservait la bâtisse originale. Pour le Plaza Beaux-Arts, un étage supplémentaire sera ajouté, et une fresque gigantesque doit recouvrir la façade.

Ils contestent la hauteur de ces halles

Le projet abandonné de supermarché avait également été refusé par la mairie de Montpellier à cause des nuisances sonores. Avec le Plaza Beaux-Arts, les nuisances seront difficilement supportables selon le collectif, avec l'organisation de concerts, et des dizaines de clients fumant des cigarettes, au deuxième étage, les baies vitrées ouvertes sur l'extérieur. "Déjà aujourd'hui, à la fermeture des bars, la rue est une caisse de résonnance et avec un groupe d'une dizaine de personnes, c'est impossible de dormir", souligne Diane.

"Il se trouve qu'à mon sens, ce permis de conduire comporte un certain nombre d'illégalités, en terme de superficie, de hauteur, de places de parking et d'insertion dans son environnement", note Maître Jerome Jeanjean, qui représente six propriétaires de la rue, espère toujours trouver un accord avec le promoteur. Le collectif de riverains pointe également la problématique de la licence nécessaire pour vendre de l'alcool, à quelques mètres de l'entrée d'un collège, ce qui est rendu impossible par un arrêté préfectoral.

La décision du tribunal administratif de Montpellier sur ce contentieux est attendue d'ici un an et demi (12 à 18 mois). Deux autres recours ont été déposés, dont un par l'association Les vrais amis du Père-Prévost.