« On veut faire venir de la main d’œuvre étrangère, mais il y a toujours des métiers en tension »

C’est un chiffre qui illustre à lui seul l’ampleur du problème. En France, 400 000 postes ne trouvent pas preneur, rien que dans les secteurs de la restauration, du BTP et des transports. Pour tenter de régler cette question, le gouvernement envisage de créer un titre de séjour pour ces métiers « en tension », et ce, dans le cadre de son futur projet de loi immigration .

Mais cette idée est un non-sens pour Nicolas Meizonnet, le député RN de la 2e circonscription du Gard : « En fait, lâche-t-il, c’est ce qu’on fait depuis 40 ans. On fait venir de la main d’œuvre étrangère pour occuper ces emplois. Et on finit toujours par les régulariser. Il y a toujours plus d’immigration, mais il y a toujours des métiers en tension. »

Dans le détail, 300 000 postes sont vacants dans la restauration, 50 000 dans les transports et 80 000 dans le bâtiment. Dans ce secteur précisément, le CFA BTP de Méjannes a fait le pari de former des « mineurs isolés » dans ces métiers en tension. Malik, par exemple, qui est arrivé du Mali, y suit une formation de peintre en bâtiment. « Ça me plaît beaucoup, dit-il, à France Bleu Gard Lozère. Ça te permet de te nourrir par toi-même. »

Un besoin d'accompagnement

D’après Aurélia Bortoluzzi, responsable du service développement du CFA BTP de Méjannes-les-Alès, cette main d’œuvre étrangère est « indispensable », mais elle reconnaît le besoin de les accompagner pour leur intégration. « On reçoit des jeunes qui sont en pleine reconstruction. Il faut désamorcer avec eux certains préjugés et leur transmettre les valeurs républicaines, au sein de l’entreprise, notamment, pour ce qui est des questions de la place des femmes. Maintenant, reconnaît l’intéressée, il y a un pourcentage non négligeable de personnes que nous n’arrivons pas à élever à ce niveau-là. »

Selon le CFA BTP de Méjannes-les-Alès, 80 mineurs isolés ont été formés ces trois dernières années, avec un taux de réussite de 80%.

