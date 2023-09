On vous explique pourquoi Brigitte Macron était à Reims ce mardi

Brigitte Macron à Reims. C'était ce mardi 12 septembre, courte et discrète visite de la Première dame qui était en repérage. Elle a visité quelques locaux qui pourraient abriter le futur Institut des Vocations pour l'emploi. C'est un institut qu'elle a voulu et dont elle préside le comité pédagogique. LIVE est financé par le groupe LVMH. Son objectif : offrir de nouvelles opportunités aux personnes de plus de 25ans, éloignées d'un emploi ou d'une formation depuis plus d'une année.

LIVE a déjà ouvert cinq campus en France. A Clichy-sous-bois, Valence, Roubaix. En avril dernier, un centre LIVE a été inauguré à Marseille. D'autres projets sont prévus, au Havre, ou Brigitte Macron était en juillet, et Reims dont l'ouverture est prévue en mars 2024. Brigitte Macron et son équipe aurait trouvé le local idéal en plein centre de Reims. Un local de plus de 600m2, proche des transports en commun.