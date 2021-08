Onet-le-Château, commune "martyrisée" de l’Aveyron qui envoie 12.500 cartes à Emmanuel Macron

12.5000, c’est le nombre d’habitants qui vivent à Onet-le-Château, une des commune qui jouxtent de Rodez. C’est là aussi ou les élus se battent depuis des années pour maintenir l’usine Bosch en grande difficulté. Le maire de la commune Jean-Philippe Keroslian (DVD) a depuis quelques mois un autre combat. Il se bat contre la baisse des dotations de sa commune. Moins 74% en six ans d’aides de l’Etat, soit six millions en moins dans les caisses de la petite ville. "Nous avons la même dotation qu'une ville de 800 habitants. Pourquoi ?"

Des ministres interpellées

Le problème c’est que pour le moment, on ne donne aucune explication aux élus de la commune. La ministre Agnès Pannier-Runacher ministre déléguée chargée de l'Industrie a été contactée sur le sujet. Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires, a aussi été interpellée. Mais pour le moment personne ne donne de réponse et d’explication sur cette baisse drastique des dotations.

Dans le département, aucune autre commune ne subit une telle baisse. Rodez a tout de même perdu 40% de ces dotations. En revanche, le maire d’Onet prend l’exemple de Saint-Affrique qui avait la même dotation que sa commune il y a six ans. "Et aujourd'hui un habitant de Saint-Afrique génère huit à neuf fois plus de dotations de l'Etat qu'un habitant d'Onet. Tant mieux pour Saint-Affrique mais je ne comprends pourquoi nos dotations s’effondrent et pourquoi on ne nous donne pas la moindre bribe d’explications."

"Nous n'avons plus rien à perdre"

Jean-Philippe Kéroslian a donc décidé d’envoyer 12.500 cartes postales au chef de l’Etat. "Nous n’avons plus rien à perdre. C’est la première que nous menons. Elle en appellera d'autres si on e réagit pas. Il faut trouver une solution et une explication. Nous avons bien d’autres problème a géré sur la commune, et notamment l’avenir de l’usine Bosch."