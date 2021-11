Pays basque : Onetik remporte 9 médailles aux Oscars du fromage

La fromagerie Onetik de Macaye revient satisfaite d'Oviedo dans les Asturies. Elle a décroché 9 médailles au World Cheese Awards dont 3 en Or.

C'est la satisfaction pour Onetik. La fromagerie de Macaye revient des World Cheese Awards avec 9 médailles, dont 3 en or ( pour la tome du sud ouest, l'Ossau Iraty grande réserve et la tomme chèvre brebis), 4 en argent et 2 en bronze. Cette compétition, c'est un peu les Oscars du fromage. Elle se déroulait à Oviedo, dans les Asturies.

4079 fromages provenant de 45 pays ont participé à ce concours entre le 3 et le 6 novembre dernier. C'était la 33ème édition après deux années d'absence liée à la crise du coronavirus.

La fromagerie de Macaye emploie une centaine de personne. C'est 20 millions de litres de lait collectés chaque année auprès de 131 producteurs de brebis, 70 de lait de vache, et 11 de chèvre.