Onze nouveaux centres commerciaux fermés dans le Var dès ce mardi 9 mars

La Préfecture du Var annonce que 11 nouveaux centres commerciaux de plus de 10.000m2 seront fermés dès ce mardi 9 mars. Une liste qui pourrait encore s'allonger dans les jours qui viennent.

Après les annonces de Jean Castex le jeudi 4 mars, la Préfecture du Var a mis à jour la liste des centres commerciaux et magasins non alimentaires de plus de 10 000 m² concernés par les fermetures. Onze nouveaux centres seront fermés dès ce mardi 9 mars 2021 :

Centre commercial Carrefour Grand Estérel à Puget-sur-Argens

Centre commercial Leclerc à Saint-Raphaël

Castorama à La Garde (sauf pour les professionnels sur présentation de leur carte)

Castorama à Puget-sur-Argens (sauf pour les professionnels sur présentation de leur carte)

Castorama à La Seyne-sur-Mer (sauf pour les professionnels sur présentation de leur carte)

Centre commercial Carrefour à Trans-en-Provence

Centre commercial Géant Casino la Foux à Gassin

Centre commercial Midi Multiple à Solliès-Pont

Centre commercial Leclerc à Cogolin

Centre commercial Hyper U à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

Centre commercial Hyper U aux Arcs-sur-Argens

Cela porte à 19* le nombre de centres commerciaux actuellement fermés dans le département. La Préfecture précise que "des vérifications sont en cours concernant d’autres centres commerciaux. Cette liste est susceptible d’évoluer très rapidement et sera mise à jour en conséquence."

* Sont déjà fermés les centres commerciaux Mayol à Toulon, Grand Var Ouest à La Valette-du-Var, le magasin IKEA à La- Valette-du-Var, les centres commerciaux Carrefour Ollioules, Auchan La Seyne-sur-Mer, Géant Centr’Azur à Hyères, ainsi que les centres commerciaux Grand Var Est de La Garde et Géant Casino à Fréjus.