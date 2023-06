Opéra de Saint-Etienne : le directeur fier de sa prochaine saison dans un contexte de crise

La saison 2023-2024 de l'Opéra de Saint-Étienne s'annonce riche et diversifiée malgré le contexte économique affirme son directeur Éric Blanc de la Naulte : cinq nouvelles productions lyriques, cinq concerts symphoniques (et notamment le concert du 31 décembre, grand public, et en juin 2024, le tube par excellence, la 9e symphonie de Beethoven). Il y aura sept concerts, trois récitals de piano et sept ballets (dont Mythologies, sur une musique originale de Thomas Bangalter, un musicien de Daft Punk).

**"**L'Opéra de Saint-Étienne termine sa saison en 2022 2023 sans avoir annulé de spectacle, sans avoir eu à fermer ses salles de spectacle, se réjouit Eric Blanc de la Naulte. On est très heureux et pour la saison 2023-2024, sauf nouvelle crise, nous continuons sur ce cap-là avec 150 levers de rideau. Une programmation très riche donc. On est néanmoins fiers de ce que nous pouvons proposer malgré cette crise qui est réelle, qui touche tous les pays, toutes les nations, tous les continents. Chaque jour, ou chaque semaine, il y a une annonce qui parle d'un spectacle annulé, qui parle d'un opéra présenté en version concerto plutôt qu'en version scénique, d'un théâtre qui ferme son rideau pendant deux semaines, un mois, un mois et demi. Et ça touche tout le monde. Même le Metropolitan Opera de New York est touché par cette crise. 150 levers de rideau, oui, on est très heureux".

La hausse des coûts de fonctionnement représente 600.000 euros du fait de l'augmentation des prix de l'énergie. Pour maintenir une programmation riche et continuer de s'adresser aux publics empêchés (l'hôpital, la maison d'arrêt...), l'Opéra renonce pour la prochaine saison à ses après-midis à Steel et ses afterworks au Novotel-Châteaucreux. La plaquette de présentation de la saison a été imprimée sur 100 pages cette année. Contre 130 l'an dernier. Le prix du papier, mais aussi du bois, du fer, du tissu, utilisés pour construire les décors, ont augmenté de 30 à 40% ces derniers mois.