Opéra de Saint-Étienne : un préavis de grève pour dénoncer les réductions budgétaires

Le budget de l'Opéra de Saint-Étienne va baisser l'année prochaine ce qui va entrainer une diminution de la programmation : il n'y aura que quatre opéras au lieu de cinq et deux concerts symphoniques devraient être supprimés. Pour les représentants du chœur et de l'orchestre, qui ont un statut précaire, cela représente du travail en moins et donc une baisse de revenus.

Ils ont pu exprimer leurs inquiétudes auprès du directeur général des services de Ville de Saint-Étienne vendredi : mais ils n'ont pas été rassurés explique Véronique Richard membre du chœur et adhérente à la CGT spectacle "la diminution conséquente de la saison prochaine, en termes de volume d'emplois et de programmation, au seul motif d'une facture d'énergie, provoque une mise en danger inacceptable des forces artistiques de la maison déjà précaires. Dans l'attente d'une proposition concrète de la mairie le préavis de grève est maintenu pour dimanche".

Réunis ce dimanche midi, les artistes ont décidé finalement de ne pas perturber la représentation de la Nonne sanglante prévue dans l'après-midi. En revanche, le préavis court toujours. Une grève du chœur et de l'orchestre restent possibles pour les prochaines représentations prévues mardi 2 mai et jeudi 4 mai.

L'adjoint au maire de Saint-Étienne en charge de la culture Marc Chassaubéné, dit comprendre leurs inquiétudes mais explique que le contexte budgétaire ne laisse pas le choix "Malheureusement nous sommes confrontés à des hausses des coûts de l'énergie qui sont absolument colossales. Puisque pour le seul Opéra de Saint-Étienne cela représente plus 600.000 euros par an en fluide notamment en chauffage. Donc il va falloir économiser sur de très nombreux postes de dépenses à l'Opéra et notamment sur la programmation, ce qui impose de réduire cette programmation".

Le maire de Saint-Étienne Gaël Perdriau doit rencontrer les artistes en juin prochain. Un rendez-vous qui pourrait être avancé pour faire face à la situation. A Lyon, Rouen, Strasbourg et Montpellier, les opéras suppriment des représentations ou ferment plusieurs semaines afin de faire face à la hausse du cout des énergies.