Opération 1.000 cafés : trois villages lorrains sélectionnés

Lorraine, France

Deux communes vosgiennes et une meurthe-et-mosellane sont retenues pour l'opération "1.000 cafés". L'annonce a été faite ce jeudi : il s'agit de Monthureux-sur-Saône (88), Girancourt (88) et Ugny (54).

Cette opération a été lancée le 12 septembre 2019 par le groupe SOS, numéro un de l'économie sociale et solidaire en Europe. Le projet est soutenu par le gouvernement, via son Agenda Rural. Son objectif est simple : créer ou bien redonner vie à un bistrot de village pour relancer l'activité économique des centres-bourgs.

"C'est que de la joie"

Dans le Grand Est, 84 communes étaient candidates. Seulement quatre ont été choisies pour cette première sélection et parmi elles : Girancourt, commune de 900 habitants, non loin d’Épinal. "Je suis très heureux, déclare le maire Yannick Villemin. Je pense à mes habitants et au professionnel qui va pouvoir vendre son affaire. Quelque chose qui ferme au mois de juillet et qui rouvre moins d'un an plus tard, c'est que de la joie pour le village."

Le bar-restaurant du village vient effectivement de fermer ses portes : le patron prend sa retraite. Grâce à l'opération, le fond de commerce sera repris d'ici peu. "Il y a d'une part le café, mais aussi le lien social, le lieu de rencontre," explique Yannick Villemin. Ici, il manque par exemple un point relais pour les colis. C'est une possibilité ! Plein de choses sont envisagées."

"Il manque aussi un coin repas dans mon village. Je pense que le prochain gérant aura de quoi se développer."

"Un fort impact social"

A trente kilomètres de là, à Monthureux-sur-Saône (au sud de Vittel), plusieurs commerces ont fermé l'an dernier. Conséquence : trois locaux sont vacants. Bonne nouvelle : il y aura bientôt un repreneur. "C'est pour ça que l'opération est vraiment géniale, se réjouit Raynald Magnien-Coeurdacier, maire de Monthureux. Dans une commune comme la nôtre, avec un modèle économique marchand et privé, ce n'est plus possible. L'avantage est que le groupe SOS prend le risque et finance."

"L'idée c'est qu'il y ait un fort impact social tout autour, pas seulement le bar. Je sais qu'il y a une personne qui proposera par exemple de louer des canoës sur la Saône ou des vélos pendant l'été."

"On a besoin de réinventer les choses, conclut le maire vosgien. C'est pour cela que l'économie sociale et solidaire, à l'image de cette opération, est très importante. L'économie classique ne suffit pas chez nous."

Raynald Magnien-Coeurdacier espère l'ouverture d'un nouveau commerce de 200m² avant cet été. D'autres communes intéressées par le projet peuvent candidater sur le site du groupe SOS. Grâce à ses partenaires européens, la société a soulevé entre 150 et 200 millions d'euros pour investir dans cette opération.