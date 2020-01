Opération "1000 cafés": Cerelles, première commune sélectionnée en Touraine

Indre-et-Loire, France

La commune de Cerelles, entre Neuillé-Pont-Pierre et Tours, fait partie des 24 premières communes françaises choisies par le groupe SOS sur 550 candidatures pour bénéficier de l'opération "1000 cafés" dans mon village. L'objectif du groupe d'économie sociale et solidaire "SOS" est de sauver ou rouvrir 1000 cafés ou épiceries multiservices dans les communes de moins de 3500 habitants. Il rassemble des fonds et épaule les mairies qui sont candidates. En Indre-et-Loire, seule Cerelles a donc été retenue pour l'instant (même si 51 communes du Centre-Val de Loire ont déposé leur candidature). Mais d'autres communes ont postulé, c'est le cas de Cigogné, près de Bléré. La mayonnaise commence donc sérieusement à prendre.

Cerelles choisie, Cigogné candidate

Les maires d'Indre-et-Loire commencent en effet à tendre l'oreille aux sirènes du groupe SOS. Le maire de Cérelles Guy Poulle a été l'un des tous premiers à candidater, et il a bien fait puisque sa commune a été choisie. Son café qui a fermé en février 2019 va maintenant faire l'objet d'une étude de réouverture. Aujourd'hui, le maire de Cigogné, Vincent Louault, est lui aussi très intéressé.

Ce que propose le groupe SOS est intéressant parce que dans nos communes, ces petits cafés sont à la limite de la rentabilité, en fait. Donc, s'il y a une aide supplémentaire çà vient conforter la réimplantation des commerces -Vincent Louault, maire de Cigogné

L'aide du groupe SOS porte surtout sur les salaires et la formation des gérants

Financièrement, l'aide du groupe SOS porterait surtout sur les salaires des gérants

Ce qu'il faut c'est que les nouveaux commerçants n'aient pas un fonds à racheter qui soit trop cher, c'est pour çà qu'on s'est lancé dans la location-gérance dans notre communauté de communes. Et Cigogné est typiquement dans les cas qui peuvent être aidés par le groupe SOS dans le cadre de son opération 1000 cafés

SOS recrute localement les binômes de gérants, il les accompagne au cours de leur installation, et il leur assure une formation, à charge pour la mairie de s'occuper des locaux du futur café. A Cigogné, Vincent Louault et son cafetier-candidat viennent de déposer leur dossier de candidatures. Sur son compte Twitter, la préfecture d'Indre-et-Loire vient de relancer les appels à candidature auprès des communes de Touraine. En France, plus de 550 communes se sont portées candidates et un millier de personnes a déjà postulé à la fonction de gérant d'un café multiservice.