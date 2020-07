Opération 1000 cafés : le commerce multi-service marche fort à Tresson

C'est jour de marché à Tresson. Après avoir fait quelques emplettes, Lysiane, Michèle, Robert et Josette, traversent la rue. Direction le café épicerie DélicaTresson pour compléter les courses. " Je viens acheter du fromage qui vient des fermes des alentours. On le trouve ici à l'épicerie" se réjouit Lysiane qui a remplit son panier. " Moi, je viens tous les matins chercher mon pain" renchérit Michèle, 86 ans qui tape la discut' autour d'un verre. " C'est important de se retrouver. Moi je suis toute seule à la maison". "Et puis une petite bière, c'est toujours meilleur café que chez soi" intervient Robert qui a quitté sa campagne pour retrouver ses amis. Après la boucherie puis le restaurant, le dernier commerce multi-service de Tresson a fermé ses portes en juillet 2019. Ce qui a laissé un grand vide pour Josette qui considère que " le café, c'est comme l'Eglise, c'est le centre du village". C'est aussi ce que pense Chantal Buin, la maire de Tresson. " Nous sommes 474 habitants. Nous avons une école. Nous voulons préserver cela mais pour çà, il faut que les familles viennent et il faut qu'elles trouvent de la chaleur humaine".

Lysiane, Michèle, Josette et Robert, quatre habitants du village, heureux de retrouver leur café-épicerie © Radio France - yann lastennet

On était dans la désespérance : Chantal Buin, maire de Tresson, au moment de la fermeture du commerce multi service en juillet 2019

Alors quand la maire et son adjoint ont entendu parler de l'opération 1000 cafés, ils n'ont pas hésité longtemps à faire acte de candidature. Les murs existaient et les locaux étaient aux normes puisqu'il y avait déjà un commerce. " On a trouvé le projet formidable. Citoyenneté, proximité... avec des produits locaux dans notre épicerie où on peut commander ce que l'on a besoin, ce qui marche très bien. Avant on avait une boucherie qui n'a pas tenu le coup, un bar restaurant qui n'a pas tenu le coup. On était dans la désespérance. Et là, ce projet 1000 cafés va nous permettre de recréer un dynamisme dans le village".

L'association 1000 cafés accompagne les communes dans leurs projets

La petite épicerie propose, entre autres, des produits locaux © Maxppp - yann lastennet

Car c'est SOS 1000 cafés qui assume la plupart des risques. L'association crée ou reprend des cafés dans des communes rurales de moins de 3500 habitants. Elle accompagne chaque établissement dans la recherche de financements locaux (institutionnels, privés, participatifs) pour développer l’offre de services. Elle s'occupe aussi de former le nouveau gérant qui n'a aucun budget propre à apporter ni investissement à faire dans l’établissement. L'association 1000 cafés s'assure de la rémunération directe du gérant qui est payé (sur la base du SMIC pour commencer), logé. Il a un intéressement aux résultats de l’entreprise et surtout n'a pas à avancer de trésorerie. C'est qui a permis à Géraldine Vidal de tenter l'aventure. " Sinon, je n'aurais jamais pu le faire" explique la nouvelle gérante du DélicaTresson. Un virage à 180 degrés pour cette femme qui, il y a encore un an, travaillait comme aide psychologique en région parisienne auprès de personnes dépendantes. Le commerce devait ouvrir en mars mais le confinement est passé par là. Finalement l'épicerie a ouvert dès le 2 avril. " Ce qui a rendu pas mal de service à la population". Le bar et le restaurant ont suivi. "Le midi, je travaille beaucoup avec les artisans du coin". Le reste du temps, ce sont les habitants qui font tourner le commerce. "Je ne pensais pas que çà allait autant fonctionner. Mais il y a une telle demande. Pour l'instant, les habitants jouent le jeu et viennent acheter des produits locaux".

DélicaTresson est ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 14h30 et de 18h à 21h. Et le dimanche de 8h30 à 13h.