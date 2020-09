Opération 1000 cafés : le premier de Côte-d'Or va ouvrir mi-octobre à Baigneux-les-Juifs

Une réunion publique prévue ce vendredi 4 septembre 2020 à 18 heures à Baigneux-les-Juifs. Le "groupe SOS", premier groupe de l'Economie Sociale et Solidaire en France et en Europe, qui porte le projet doit rencontrer la population du village. Le maire Didier Robin est ravi, le café va rouvrir.

Jean-Marc Borello, président du "groupe SOS", premier groupe de l'Economie Sociale et Solidaire en France et même en Europe avec ses 18 000 salariés est un militant associatif mais il est également un homme d'affaires et un militant politique proche d'Emmanuel Macron.

Un projet né pour retisser du lien social

C'est en novembre 2019, en plein mouvement des Gilets jaunes qu'il a eu l'idée de lancer l'opération "1 000 cafés" pour revitaliser les communes qui perdent leurs trésoreries ou leurs petits commerces et dont les habitants ont un sentiment de déclassement depuis des années.

JM Borello à l'université d'été de l'économie de demain en 2019 est aussi membre du bureau exécutif de la République en Marche © Maxppp - Vincent Isore

Les communes ne déboursent pas un centime

Les communes de moins de 3 500 habitants peuvent candidater. C'est le cas de Baigneux-les-Juifs, village de 270 âmes qui a donc été retenu. En janvier 2020, 550 communes se sont portées candidates. Elles seraient 740 ces derniers jours appâtées par l'opportunité de voir renaître le troquet du coin. D'autant que le "groupe SOS" paiera le bail emphytéotique, ou le loyer symbolique qui dans le cas de Baigneux sera reversé à la mairie…

Pauline Bergeret sera la nouvelle gérante de "la Calmagne", embauchée en CDI, dans un premier temps elle percevra l'équivalent d'un SMIC Copier

Un SMIC pour la gérante

Il paiera aussi un petit salaire, l'équivalent du SMIC, à la future gérante embauchée en CDI et à l'associé qui sera recruté et ce indépendamment du chiffre d'affaire du café. Et c'est tout bénef' pour la municipalité qui n'aura rien à débourser. Comme partout ailleurs, à Baigneux, le projet est de créer un café "multi services". Il verra le jour dans l'ancien bistrot "la Calmagne", qui doit subir quelques menus travaux avant d'accueillir sa nouvelle gérante.

Didier Robin, agriculteur et nouveau maire de Baigneux-les-Juifs © Radio France - Thomas Nougaillon

Un café multiservices

Didier Robin, agriculteur et nouveau maire de Baigneux explique : "On vient de perdre notre bureau de tabac donc dans notre futur café on montera un dépôt de tabac, il y aura peut-être aussi quelques jeux de la Française des Jeux, un dépôt de gaz et on réfléchit aussi -parce que c'est une demande des habitants- à y implanter un relais-colis".

Didier Robin, invité de "La Nouvelle Eco" de France Bleu, nous dit tout sur la réouverture de ce commerce si important pour sa commune Copier

"On veut que les gens puissent manger le midi"

Et dans cet établissement pas de soucis de Licence IV. "On en a toujours eu une à Baigneux, elle faisait partie de l'ancien café et appartient à la commune" assène encore le maire. Pour Didier Robin, cette réouverture est le fruit d'un travail de longue haleine, initié par l'ancienne maire de la commune, Michèle Bargeot alors qu'il n'était encore que premier adjoint. Mais il se réjouit : "On veut que les gens puissent boire un café ou rester au village pour manger le midi".

Baigneux-les-Juifs, en Côte-d'Or © Radio France - Denis Souilla

(Ré)ouverture prévue mi-octobre

Si aucune date précise n'a été communiquée, on devrait en savoir un peu plus ce vendredi à l'issue d'une réunion publique à 18 heures à Baigneux-les-Juifs. Mais dans le village il se murmure que le café fermé depuis près de deux ans, devrait rouvrir ses portes mi-octobre. Il fait partie des 40 projets retenus partout en France, il sera le tout premier à ouvrir sous la bannière "1 000 cafés" en Côte-d'Or. Après la réouverture de la boucherie du village il y a deux semaines c'est encore une bonne nouvelle au plan économique pour Baigneux-les-Juifs.