Opération ampoules gratuites pour les petits revenus, un vrai bon plan ?

Aider les ménages à faibles revenus c'est la bonne idée de la loi de transition énergétique et du site internet "mesampoulesgratuites.fr". Jusqu'au 31 décembre tous les ménages peuvent bénéficier d'ampoules LED gratuites ou à prix usine. Mais est-ce vraiment un bon plan économique ?

Faites-le test !

Branchez-vous sur le site mesampoulesgratuites.fr et faites le test. En fonction de vos revenus et du nombre de personnes composant votre foyer, vous pouvez bénéficier de 70 à 100% de remboursement. Et même si vos revenus sont trop élevés, le site vous vend les ampoules LED à prix usine. :

- Si vos revenus sont supérieurs aux seuils fixés par le Ministère de l’énergie : vos ampoules sont à prix usine. 13,99 euros pour 5 LED et 14,99 euros pour 25 LED. - Si vos revenus sont inférieurs aux seuils fixés par le Ministère de l’énergie : vos ampoules sont subventionnées jusqu'à 100%

Pourquoi des ampoules LED ?

Parce qu'elles sont plus économiques d'après le ministère de la transition énergétique. Leur durée de vie peut aller jusqu'à plusieurs dizaines d'années. Elles consomment 10 fois moins d'énergie qu'une ampoule à incandescence traditionnelle et pour le même niveau de luminosité.

Le site de l'association de défense des consommateurs, UFC que Choisir, nous éclaire sur cette question :

Une LED performante de 6 W éclaire aussi bien qu’une ampoule à incandescence de 60 W ou une halogène de 46 W.

Oui, mais ...

Dans son article sur les ampoules LED, "UFC que Choisir" explique que tout n'est pas si rose. Les fabricants nous vendent jusqu'à 25 ans de durée de vie. En fait, ils tirent ces chiffres de leurs "tests sur les composants électroniques des ampoules et pas sur les ampoules elles-mêmes." L'association de défense des consommateurs s'est aussi prêtée au jeu des tests et sur 16 ampoules LED, "plusieurs ont lâché ou perdu beaucoup d’intensité lumineuse avant l’échéance des 3 000 heures d’essai, et nos résultats prouvent qu’acheter une grande marque ne met pas à l’abri des mauvaises surprises."

Ampoules LED "Retrofit"

D'après ce constat, il faudrait alors s'équiper en ampoules LED encore plus performantes appelées "retrofit". Toujours d'après UFC Que Choisir, ces dernières consomment encore moins que les LED « classiques », 4 W/h au lieu de 6 W/h pour le même flux lumineux. Mais cette économie d'énergie ne fait pas forcément baisser votre facture d'électricité. L'association écrit : "à l'année vous n'économisez que 30 centimes pour une durée moyenne d’éclairage de 1 000 heures."

Ampoules gratuites mais pas économiques

L'opération "ampoules gratuites" vous permet donc bien de vous faire offrir des ampoules mais attention à ne pas croire que vous allez nettement diminuer votre facture d'énergie.