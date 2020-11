Opération "coup de poing" à Pontarlier : les commerçants se mobilisent pour leur réouverture

Samedi 7 novembre, les 160 commerçants de Pontarlier se sont donné rendez-vous sur la place d'Arçon avec l'adjoint au maire Bertrand Guinchard et la députée du Doubs et vice-présidente de l'Assemblée nationale, Annie Genevard, pour réclamer une réouverture prochaine.

Au micro, l'adjoint au maire Bertrand Guinchard et à sa droite, la députée du Doubs et vice-présidente de l'Assemblée nationale Annie Genevard, soutiennent les commerçants de Pontarlier.

Opération "coup de poing" , samedi 7 novembre, place d'Arçon à Pontarlier. Les 160 commerçants du centre-ville se sont mobilisés pour réclamer la réouverture de leurs boutiques. Après quelques mots de soutien de l'adjoint au maire Bertrand Guinchard et de la député du Doubs et vice-présidente de l'Assemblée nationale Annie Genevard, les commerçants se sont installés devant les portes de leurs boutiques. Une action symbolique puisque les commerces n'accueillent pas de clients.

La vice-présidente de l'Assemble nationale, Annie Genevard, a déclaré "demander sans cesse au gouvernement d'autoriser une réouverture des commerces", car, pour elle "il n'y a pas de clusters dans les boutiques de centre-ville ou de centre-village, il ne faut pas faire souffrir les petits, désavantagés face aux plus grands." Les commerçants ont peur que leurs clients se reportent sur les grandes surfaces ou les sites internet. Ils espèrent que la clientèle attende la réouverture de leurs boutiques pour effectuer leurs achats de Noël.

"Les mois d'hiver ce sont nos plus gros chiffres, on ne peut pas se permettre de ne pas travailler en décembre", affirme Philippe Jeanmonnot, président de l'association Commerce Pontarlier Centre. Selon lui, tous les commerçants de Pontarlier craignent aujourd'hui de devoir mettre la clef sous la porte.

Les commerçants se sentent prêts à rouvrir dans le respect des normes sanitaires

Une crainte que partage Béatrice, gérante d'une boutique de sports d'extérieur : "on a mis en place du click and collect et on fait quelques ventes mais pas assez...on a une boutique de 300 mètres carrés et même si on aimerait bien, on n'a jamais trente clients en même temps. Donc on ne comprend pas pourquoi on ne peut pas rouvrir."

On ne veut pas que Pontarlier devienne une ville-dortoir

Des habitants de Pontarlier étaient aussi venus soutenir leurs commerçants comme Guilene et sa fille Eléonore, elles ont peur que leur centre se transforme en ville fantôme. "On ne veut pas que Pontarlier devienne une ville-dortoir sans âme et l'âme d'une ville se sont les petits commerces."