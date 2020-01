Opération don du sang pour les cheminots grévistes à Nîmes

Nîmes, France

Après 35 jours de mobilisation contre la réforme des retraites, la motivation des grévistes ne flanche pas. À Nîmes, plusieurs dizaines d'entre eux se sont rassemblés ce mercredi matin devant l'Établissement français du sang à Nîmes pour une distribution de tracts. Des cheminots, des enseignants, des personnels soignants. Une action revendicative mais pas seulement : plusieurs d'entre eux en ont également profité pour donner leur sang.

"Quand on fait une bonne action, si ça peut être médiatique, c'est encore mieux explique Laurent Daniel, de la CGT cheminots. Toutes les caméras sont braquées sur nous quand il y a des blocages, là, c'est aussi une occasion de bien se faire voir. La première intention, c'est surtout de répondre aux cheminots qui sont très demandeurs pour donner leur sang."

Le retrait du texte ou rien

Les cheminots restent mobilisés comme au premier jour contre le projet de réforme des retraites. Pas question de fléchir. Ils demandent toujours le retrait pur et simple du texte, malgré les petites concessions du gouvernement. "Le gouvernement veut nous enfermer sur des thématiques comme la pénibilité. Je pense qu'il est complètement sourd, qu'il ne nous entend pas. Nous à la CGT, on est clair : c'est le retrait du projet de réforme par points et l'ouverture de véritables négociations sur le système actuel qui est très performant."

Une nouvelle journée de mobilisation ce jeudi

Les grévistes attendent beaucoup de la nouvelle journée de mobilisation prévue ce jeudi. "Une journée historique" selon eux. "De nombreuses petites boîtes du privé s'organisent pour nous rejoindre." En attendant la manifestation de l'après-midi à Nîmes, les cheminots seront en gare de Nîmes le matin pour un petit-déjeuner revendicatif avec les voyageurs.