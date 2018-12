Opération escargot des auto-écoles sur l'A36

Montbéliard, France

Il n'y a pas que les gilets jaunes qui manifestent. Une vingtaine de gérants d'auto-écoles de l'aire urbaine ont mené une opération escargot ce lundi matin sur l'A36 entre Montbéliard et Belfort, provoquant quelques kilomètres de ralentissements.

Les professionnels entendaient ainsi protester contre les annonces d'Emmanuel Macron sur la réforme du permis de conduire. Le Chef de l'Etat avait annoncé début novembre sa volonté d'intégrer l'examen du code de la route à la partie scolaire, l'objectif étant de baisser le coût du permis de conduire.

Il s'agit de la deuxième manifestation en deux semaines. "C'est pour essayer de se faire entendre parce que _le gouvernement reste vraiment sourd à nos appels_, il y a les gilets jaunes, les ambulanciers, les auto-écoles, tout le monde revendique... c'est vrai qu'on est obligés de faire des actions un peu plus fortes pour essayer de se faire entendre", témoigne Francis Grime gérant de l'auto-école Elite à Belfort.

Faire passer le code de la route au sein de l'école publique ? "Ce n'est pas le rôle de nos profs qui ont déjà du mal à enseigner le français et les maths à nos enfants, nous nous sommes professionnels, c'est ce qu'on fait depuis toujours, _c'est quand même à nous de faire de la sécurité routière_, ce n'est pas à l'école publique", estime-t-il.

"Aujourd'hui on ne marge quasiment pas sur nos heures de conduite, je ne comprends pas comment on va faire; le seul moyen pour faire baisser le prix, c'est de baisser la TVA qui est à 20% aujourd'hui, mais _tout le monde était solidaire, on a eu plein de klaxons d'approbation_, malgré le fait qu'on les a un peu bloqués sur l'autoroute".

Une délégation d'auto-école en colère devait être reçue en sous-préfecture de Montbéliard dans la journée.