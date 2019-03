Opération escargot des forains en Seine-Maritime et dans l'Eure ce samedi

Les forains avaient sollicité une rencontre avec le gouvernement ou l'Etat pour discuter de l'ordonnance du 19 avril 2017. Une demande restée lettre morte. Ils ont donc décidé de manifester leur colère partout en France. La Seine-Maritime et l'Eure n'y échappent pas. Une opération escargot est organiser ce samedi 2 mars 2019 d'Heudebouville à Rouen.

Opération escargot entre l'Eure et la Seine-Maritime

Ils devraient être au maximum 600 camions sur les routes des deux départements ce samedi 2 mars 2019. Le coordinateur eurois du mouvement et vice président de l'intersyndicale des forains Karl Toquard annonce un départ depuis l'Ecoparc d'Heudebouville au sud de Louviers. Louviers sera la destination suivante puis Evreux, Pacy sur Eure, Vernon "où je ferai un petit coucou à Sébastien Lecornu, ministre des Territoires" s'amuse Karl Toquard. Ce sera ensuite direction Gaillon, Pont de l'Arche, Saint Adrien et Rouen devant la préfecture de Seine-Maritime. Le cortège arrivera aux alentours de 17h30. "Je prendrai la parole et tout le monde devrait repartir à 18h". Karl Toquard espère que cette opération escargot, déclarée en préfecture de l'Eure et de Seine-Maritime, sera escortée par des gendarmes.

Les forains se veulent rassurant : "Etant nous-mêmes commerçants nous ne manifesterons pas dans le centre-ville de Rouen".

Cette manifestation, en parallèle de l'Acte 16 des Gilets Jaunes, est symbolique : "On se reconnait dans certaines revendications du départ mais maintenant il y a certaines choses que j'approuve moins".

"Une ordonnance mortifère"

Alors quelles sont les raisons de la colère ?

C'est une ordonnance du 19 avril 2017 qui pourrait modifier considérablement le travail des forains. En clair, cette circulaire soumet la présence des forains dans les fêtes à un appel d'offre. Conséquence : il n'y aura bientôt plus de garantie pour un emplacement d'une année sur l'autre dans les foires où ils ont l'habitude de venir. Face à cette fragilité, les banques pourraient ne plus les soutenir dans leurs investissements et leurs achats de matériel.

C'est la fin des petits forains, la mort du métier - Karl Toquard

Les maires pourraient, selon les forains, décider de mettre à leur place des grands groupes ou des grandes fortunes et nous sous louer :"C'est une ubérisation de notre métier" explique Karl Toquard. Ce sont 35 000 familles et 200 000 emplois qui seraient menacés en France. "On ne sera plus sûr d'avoir nos emplacements habituels et donc on ne pourra pas léguer la totalité de notre tournée à nos enfants".

Leur demande de rendez-vous avec les membres du gouvernement ou le chef de l'Etat n'a pas abouti.