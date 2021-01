Opération escargot des grossistes en boisson, risque de bouchons autour de Lille ce jeudi matin

Les grossistes en boisson sont des victimes collatérales de la fermeture administrative des bars, des restaurants et des hôtels. Ils réclament une plus juste indemnisation de leur préjudice financier et organisent ce jeudi une opération escargot autour de la métropole lilloise.

"Depuis des mois on négocie avec les pouvoirs publics, en vain, on choisit donc une autre façon d'exprimer notre désarroi". Laurent Pecqueur est à la tête de l'entreprise Sodiboissons qui gère trois entrepôts dans la région.

Et ils sont une douzaine dans la région qui salarient près de 500 personnes et qui sont touchés de plein fouet par la fermeture administrative des cafés, des restaurants et des discothèques. "Nous on fournit 1500 établissements dans les Hauts-de-France" précise Laurent Pecqueur. Autant dire que l'activité est donc elle aussi à l'arrêt depuis le début du mois de novembre.

Alors pour faire entendre leur voix ils ont décidé de manifester demain avec leurs camions de livraison. Une opération escargot doit débuter à 6h ce jeudi 7 sur les principaux axes qui mènent à la métropole lilloise. Les camions ralentiront à partir de la jonction A1-A23 à hauteur de Villeneuve d'Ascq et sur l'A25 à partir de l'entrée de l'autoroute à hauteur d'Hazebrouck. Ensuite ils emprunteront le périphérique lillois pour se retrouver vers 9h00 sur le Champ de Mars.

On réclame le même traitement que celui qui est réservé aux bars et aux restaurants...

Principale revendication des grossistes en boisson: un niveau d'indemnisation égal à celui qui est calculé pour leurs clients. En clair les bars, restaurants et autres discothèques sont indemnisés à hauteur de 20% de leur chiffre d'affaire, plafonné à 200 000 euros, quand l'indemnisation des grossistes est limitée à 10 000 euros. "Et s'il le faut on renouvellera notre action chaque semaine jusqu'à ce que nous soyons entendus", prévient Laurent Pecqueur. Une manifestation nationale est d'ores et déjà programmée le 19 janvier.