Opération escargot des patrons de discothèque en direction de Marseille, le trafic est fortement perturbé

Après les forains, les patrons de discothèque se mobilisent ce mardi matin pour dénoncer la fermeture de leur établissement depuis huit mois à cause de la crise sanitaire. Une opération escargot partie de Plan de Campagne qui mobilise une centaine de gérants d'établissements de nuit. Tous se dirigent vers le centre-ville de Marseille, ils veulent être reçus en préfecture dans la matinée.

Les gérants savent qu'une réouverture est aujourd'hui inenvisageable à cause de l'évolution de l'épidémie, mais ils souhaitent obtenir des aides de l'État pour traverser cette période qui est très compliquée pour eux. Certains sont sans revenus depuis le confinement.

"Nous sommes sans revenus depuis huit mois, on est en train de tout perdre. Je ne connais personne qui peut vivre sans revenus depuis huit mois." - Christophe, président du collectif PACA et Corse des discothèques

Les restaurateurs et patrons de bar ont également rejoint le cortège ce mardi matin. La circulation est très perturbée dans le secteur de Plan de Campagne, entre 6 et 7 kilomètres et cela risque d'augmenter, sur l'A51 et l'A7.