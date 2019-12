Opération escargot des routiers ce samedi sur l'A36, d'importantes perturbations à prévoir

Les transporteurs routiers de la région organisent ce samedi matin une opération escargot et des barrages filtrants sur l'A36 entre Montbéliard et Belfort. Ils protestent contre une hausse du prix du gazole.

Belfort, France

Attention : perturbations en vue ce samedi matin sur l'A36 entre Montbéliard et Belfort. L'OTRE, l'un des principaux syndicats de transporteurs routiers, appelle la profession à se mobiliser ce samedi dans toute la France pour protester contre l'article 19 du projet de loi de finances sur la hausse du prix du gazole. Cette surtaxe est censée financer l'entretien des routes.

Dans le Nord Franche-Comté, une cinquantaine de poids-lourds formeront une opération escargot ce samedi de 8h à 12h sur l'A36, entre Voujeaucort et Belfort-Nord, dans les deux sens de circulation.

Une surtaxe de 2 centimes

"Le gouvernement nous rajoute deux centimes de taxe supplémentaire par litre de gazole acheté, alors que les étrangers qui font le plein en Espagne ou au Luxembourg et qui traversent notre pays sans mettre une goutte de gazole ne payeront pas cette surtaxe", s'étouffe François Mercier, secrétaire régional de l'OTRE Bourgogne-Franche-Comté.

"On rajoute une taxe supplémentaire aux transporteurs français et rien aux étrangers (polonais, roumains, bulgares, slovaques NDLR), alors qu'ils sont déjà, pour la grande majorité, en situation illégale sur notre territoire, et ça c'est insupportable".

On ne réclame pas la retraite à 52 ans, c'est notre seule revendication

Une action qui tombe mal pour les automobilistes, à quelques semaines des fêtes de fin d'années. "On laissera la voie de gauche de libre, les voitures seront ralenties, certes, mais elles ne seront pas prises dans les blocages", promet-il. "Les citoyens doivent comprendre que ce qu'on défend aussi c'est l'emploi local".

"On ne réclame pas la retraite à 52 ans, on ne réclame pas un régime spécial de retraites, c'est simplement que la loi de finances va être votée très rapidement et on a besoin de donner cet avertissement maintenant (...) le Sénat a déjà retoqué cet article, on souhaite que les députés fassent la même chose".

Des barrages filtrants de 8h à 12h

Les routiers se sont donnés rendez-vous à 7h30 sur l'aire d'autoroute d’Écot. L'opération escargot doit démarrer à 8h. "L'ensemble des camions sera bloqué sur la file de droite, dans le sens Voujeaucourt-Belfort Nord, la voie de gauche sera laissée libre pour les véhicules légers", explique François Mercier.

"Une fois arrivés à Belfort Nord vers 9h, on scindera le cortège en deux : une partie du cortège restera à Belfort Nord pour bloquer les camions, et l'autre partie fera la même opération escargot dans l'autre sens, entre Belfort et Montbéliard". Les barrages filtrants devraient être levés vers midi.

Des itinéraires de substitution

"La circulation sera très fortement perturbée et ralentie", prévient la Préfecture du Territoire de Belfort. "Les usagers sont invités à emprunter les itinéraires de substitution balisés "S" en jaune à chaque sortie de l'A36 (...) au niveau des échangeurs _11 Sévenans et 12 Danjoutin - Belfort Centre_, il conviendra d’éviter les itinéraires S7 et S8, et d’emprunter de préférence les itinéraires de substitution S5 et S6. Les sorties de l'échangeur 13 Belfort Glacis seront fermées à la circulation".

L'antenne régionale du syndicat OTRE, basée à Besançon dans le Doubs, représente environ 140 entreprises de transports de toute la région Bourgogne Franche-Comté. Le mouvement est national. Une douzaine de points de manifestation ont été annoncés pour ce samedi dans toute la France.