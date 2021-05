Opération escargot : une trentaine de camions de forains mercredi à La Croisière en Creuse

La circulation risque d'être ralentie ce mercredi matin en Creuse. Les forains annoncent une opération escargot à partir de 7h au rond-point de La Croisière et sur l'A20 vers Limoges et Châteauroux. Alors que les commerces et terrasses rouvrent, ils réclament un calendrier de reprise.