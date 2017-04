Opération impôts à Dijon : des étudiants vous aident à remplir votre déclaration

Si vous avez besoin d'aide pour remplir votre déclaration d'impôts, si vous avez des doutes ou des questions précises, les étudiants en Master 2 de fiscalité de l'université de Bourgogne vous accueillent gratuitement à l'Hôtel de Ville de Dijon jusqu'au 17 mai.

Vous avez peut-être reçu votre déclaration d'impôts dans votre boîte aux lettres ou votre boîte mail ces jours-ci. Si vous êtes un peu perdus face à tous ces chiffres, ces cases à cocher, et ces feuillets à remplir, les étudiants en Master 2 de fiscalité de l'Université de Bourgogne vous accueillent en mairie à Dijon.

L'opération "impôts" existe depuis 38 ans à Dijon. Elle est organisée par la ville, l'université, et la direction générale des finances publiques. L'an dernier, 3099 contribuables en ont bénéficié.

Toutes les questions sont les bienvenues

Il suffit de venir à l'Hôtel de Ville avec sa déclaration pré-remplie, et de prendre un ticket avant de vous installer dans la salle d'attente. Mardi matin, le jour de la reprise de l'opération, une trentaine de personnes patientaient, pour des raisons diverses.

Monique par exemple n'a qu'une seule source de revenus : sa pension de retraite. Une déclaration facile à remplir donc, mais elle préfère venir pour se rassurer : " avant, c'était mon mari qui s'occupait des papiers. Mais depuis sa mort, j'ai pris la relève, alors pour avoir le coeur net, je préfère venir ici. "

Julie est assistante maternelle, et elle doit faire des calculs compliqués pour remplir sa déclaration. Elle préfère donc s'appuyer sur Mélanie, Valentin, ou l'un de leurs camarades, qui maîtrisent les subtilités de l'administration fiscale. Henri quant à lui " ne comprend pas tout aux revenus fonciers. " Et Michèle a fait la route depuis Cléry comme chaque année, pour venir faire sa déclaration par internet : " j'ai plus de 70 ans, je fais pourtant pas mal de choses sur internet, mais ma déclaration d'impôts je ne sais pas pourquoi j'ai toujours peur de faire n'importe quoi, d'oublier quelque chose, ou de cocher ce qu'il ne fallait pas. Alors je préfère venir ici, pour être sûre. "

Une dizaine d'étudiants enchaînent les consultations © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Seize étudiants sont en stage pendant un mois pour vous aider à remplir vos déclarations. Ils sont épaulés par deux agents de l'administration des finances publiques, pour les questions très techniques. Mélanie est ravie de cette expérience : " c'est agréable de rencontrer des gens, on les aide, et on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on sait faire. " De futurs avocats, fiscalistes ou expert-comptables qui se confrontent à des profils très différents en quelques minutes, et qui apprennent à poser les bonnes questions en vous guidant dans votre déclaration.

Les dates limites pour rendre vos déclarations d'impôt : le 17 mai pour la version papier, et le 30 mai en Côte-d'Or pour la télédéclaration.

Infos pratiques : les étudiants vous accueillent du mardi 25 avril au jeudi 4 mai puis du mercredi 10 mai au mercredi 17 mai. Tous les jours du lundi au vendredi de 9h à 18h sans interruption. Permanences les samedi 29 avril et 13 mai de 9h à 12h. Fermé le lundi 1er mai.