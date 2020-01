Opération Mille cafés : les communes de Culhat et Beaulon retenues en Auvergne

Culhat, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes, France

La nouvelle est tombée vendredi dernier : trois communes de la région sont retenues dans le cadre de l'opération Mille cafés, dont Culhat et Beaulon en Auvergne. Une bonne nouvelle pour les maires qui ont déposé des dossiers. Pour le groupe social et solidaire SOS, qui gère ce projet, le lien social passe par un café. Or, ce type d'établissement a disparu dans bon nombre de petites communes. C'est le cas à Culhat, en Limagne.

Retrouver un lieu convivial, inter-générationnel

Culhat, 1200 habitants, une belle église romane, une école, mais plus aucun commerce depuis que l'épicerie du village a fermé en avril dernier. Quand SOS a lancé son appel à projets, la municipalité de Culhat a candidaté et ça a marché.

Gilles Dartois, premier adjoint au maire, explique : "Nous avons une population d'adolescents et de jeunes qui peuvent se retrouver autour d'une boisson non alcoolisée, et nous avons aussi nos aînés. A Culhat, on a connu une époque où il y avait deux cafés, une boulangerie !". Pour répondre à la demande des habitants, la mairie souhaite que l'établissement fasse aussi dépôt de pain et relais poste. Dans un deuxième temps, il pourrait proposer de la restauration rapide, des pizzas par exemple.

Un local et une rémunération

La mairie de Cunlhat fournit un local pour accueillir ce café. L'ancienne épicerie, dont elle est propriétaire, sera rénovée. Elle propose aussi un logement pour le couple qui viendra s'installer. Ces éléments ont été déterminants selon Hélène Labrunie, responsable de développement sur le projet. La mobilisation et l'implication des élus ont également beaucoup pesé dans la balance.

Gilles Dartois, premier adjoint à Culhat, dans l'ancienne épicerie © Radio France - Dominique Manent

Aujourd'hui, il s'agit de trouver ceux qui viendront tenir cet établissement. SOS, qui s'occupe du recrutement, a reçu plus de mille candidatures. Nombreux sont ceux qui ont envie de se mettre au vert mais la démarche va bien au-delà ! Les candidatures locales devraient être privilégiées.

SOS assure également la rémunération des gérants, l'équivalent d'un SMIC chacun, selon le premier adjoint de Culhat qui a hâte d'inaugurer l'établissement. Les choses devraient aller assez vite, le projet devrait aboutir avant la fin du mois de mars.