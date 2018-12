Opération parking gratuit et manifestations : les gilets jaunes mobilisés ce week-end dans le Berry

Par Marie-Coralie Fournier, France Bleu Berry

Plusieurs actions et manifestations des gilets jaunes sont encore prévues dans l'Indre et le Cher ce samedi et ce dimanche. A Châteauroux, opération parking gratuit et rassemblement. Des mobilisations sont organisées aussi à Issoudun, Bourges, La Châtre ou encore Buzançais.