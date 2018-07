Toulouse, France

Autoroute gratuite pour le retour de vacances ! C'est la surprise qu'ont eu ce dimanche après-midi les utilisateurs de l'autoroute A61. Le collectif inter associatif handicaps 31, le CIAH 31, a organisé une opération péage gratuit entre 17h et 18h30 au niveau du péage de Palays, en remontant vers Toulouse.

Les manifestants protestent contre l'article 18 du projet de loi Elan (pour évolution du logement et aménagement numérique) voté par l'Assemblée nationale, et qui réduit de 100% à 10% la part de logements neufs accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Dans quelques minutes, début de l'opération péage gratuit sur l'A61 au Sud de Toulouse par l'association @HANDI_SOCIAL pour protester contre la loi #ELANpic.twitter.com/eWz75BwVQo — France Bleu Occitanie (@BleuOccitanie) July 29, 2018

"Péage gratuit, passez sans Elan" indique la banderole installée à quelques centaines de mètres en amont. Il faut comprendre "sans la loi Elan", et les barrières sont bien levées, même si quelques automobilistes, carte bancaire en main, sont d'abord un peu perplexes. Les manifestants leur glissent un tract, beaucoup sourient et lancent des messages d'encouragement. "J'espère que vous aurez gain de cause", dit l'un d'eux, qui n'avait jamais entendu parler du projet de loi.

Les manifestants du collectif interassociatif Handicaps 31 © Radio France - Adèle Bossard

"Du coup, là, les gens nous écoutent, se réjouit David, lui-même en fauteuil, une pile de tracts à la main. Le fait qu'on leur rende la gratuité au péage, ça les intéresse plus que de les sensibiliser au problème et de leur demander de l'argent pour faire une action". Ceux qui veulent peuvent quand même donner une pièce. Mais l'objectif reste d'obtenir le retrait de cet article 18.

Odile Maurin, présidente de l'association Handi Social, dénonce le manque d'écoute du président, Emmanuel Macron : "Je ne vais pas dire qu'il est sourd ou autiste car j'ai beaucoup de respect pour les sourds et pour les autistes mais il a une singulière difficulté de compréhension. On nous parle d'inclusion et de maintien à domicile mais comment on peut maintenir quelqu'un à domicile si le logement n'est pas accessible ? Arrêtons de se moquer du monde".

ECOUTEZ - Odile Maurin, président de l'association Handi-social, sur l'opération péage gratuit. Copier

Odile Maurein assure que ce n'est que le début de la mobilisation. "On prépare déjà les opérations suivantes", prévient-elle.