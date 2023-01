Opération Pièces jaunes : les habitants et commerçants de Château-Gontier-sur-Mayenne peu convaincus

C'est sans doute l'une des opérations caritatives les plus connues en France : les pièces jaunes. Elle a été parrainée par personnalités comme le judoka David Douillet, la chanteuse Lorie ou le footballeur Christian Karembeu. La campagne a été lancée mercredi 11 janvier et elle poursuit jusqu'au 4 février : des tirelires en carton sont installés dans de nombreux commerces partout en France. Les pièces jaunes récoltées permettent ensuite de financer ensuite des projets en faveur des enfants hospitalisés. L'opération fête ses 34 ans et elle semble s'essouffler, selon des habitants et des commerçants rencontrés à Château-Gontier-sur-Mayenne.

ⓘ Publicité

"Les gens ont du mal à donner"

Didier préfère garder sa petite monnaie pour se payer un café dans un bar de Château-Gontier. "Je préfère donner à quelqu'un que je connais que d'aller vers des organismes comme ça, où on ne sait pas où ça va", explique ce Castrogontérien. Au comptoir du bar, Michel affirme également qu'il compte pas donner ses pièces jaunes. "Vu la conjoncture, même les petites pièces, chez le boulanger, ils aiment bien quand on fait l'appoint donc on garde nos petites pièces", détaille-t-il.

Un peu plus loin, dans le centre ville, un autre Castrogontérien préfère les dons aux associations locales. "On voit à quoi servent nos dons alors que les Pièces jaunes on en entend parler, mais c'est indirect. Alors quand on donne à une association locale, on sait tout de suite où ça va", souligne-t-il.

Pour Sonia Leclerc, la gérante de l'épicerie Mademoiselle Vrac à Château-Gontier, les dons de monnaies ne marchent pas. "Les gens ont du mal à donner", affirme cette commerçante. Elle a déjà installé deux boîtes près de sa caisse pour d'autres associations et elle n'a rien récolté. "On a fait deux fois des actions et les personnes ne regardaient même pas les boîtes. Et j'avoue que nous, on ne pense pas forcément à dire : vous avez la boîte à disposition. On a aussi d'autres conseils à faire à côté de ça, et c'est pas toujours évident", décrit-elle. Cette commerçante de Château-Gontier pointe du doigt un manque de communication autour de cette opération. Pour que ça marche, selon elle, il faudrait que les organisateurs déposent directement les tirelires en carton dans les magasins.

De nombreux projets financés en Mayenne grâce aux pièces jaunes

L'opération Pièces jaunes a permis de subventionner de nombreux projets en Mayenne. En 2020, par exemple, une aide de 1100 euros a été versée au centre hospitalier du Haut-Anjou, situé à Château-Gontier-sur-Mayenne, pour aménager deux salles d'attente dans le service des urgences. Des jeux ont été achetés ainsi que du matériel informatif afin de distraire les enfants hospitalisés.

En 2018, l'IME (institut médico-éducatif) Jean-Baptiste Messager à Laval a reçu une enveloppe de 3000 euros grâce aux pièces jaunes. Un espace multisensoriel a pu être créé pour les enfants en situation de handicap accueillis dans cette structure.