Opération portes ouvertes pour 20 entreprises dijonnaises qui embauchent

20 entreprises dijonnaises ouvrent leurs portes aux curieux, aux demandeurs d'emplois et aux lycéens jusqu'à vendredi. Objectif : présenter au public des métiers parfois mal connus. Et attirer des candidats.

Cette opération permet de découvrir les métiers de chef de chantier, conducteur de camion, préparateur automobile et bien d'autres.

Dijon, France

Connait-on vraiment bien le potentiel de certains métiers ? L'association dijonnaise Cap Nord pense que non. Jusqu'à vendredi, elle invite donc des curieux, des demandeurs d'emplois mais aussi lycéens à venir s'informer directement dans les entreprises.

En tout, 20 sociétés qui embauchent ouvrent leurs portes sur différents créneaux : France Pare-Brise, La Poste, Ikea ou encore Laser Game Evolution et Vernet Behringer. Et on peut découvrir une vingtaine de métiers différents, comme chef de chantier, conducteur de camion, préparateur automobile, ou encore soudeur.

Thibaut est soudeur depuis 3 ans dans l'entreprise Alu Concept. Il présente son quotidien cette semaine au public : "On me donne un plan. Je reçois des pièces, et je dois monter mon portail ou mon garde-corps. Tout ce qui est pièces de serrureries, en fait.", explique-t-il.

Il invite ceux qui sont intéressés par son métier à venir le voir : "C'est un métier de passion, qui se transmet dans la famille généralement. Et il ne faut pas le dénigrer. Soudeur, c'est un métier à part entière."

Après une reconversion, Bouchra est devenu couturière dans l'entreprise AVS Communication. Ce métier, elle ne regrette pas une seconde de l'avoir choisi : "La couture est un domaine très varié. Il y a beaucoup de créativité, et ça demande beaucoup de réflexion."

Ikea ouvre aussi ses portes. L'entreprise cherche des employés de restauration, et pour présenter le travail et ses atouts, Rachel est présente : "La polyvalence et le contact avec les gens sont très agréables. Mais aussi le fait de pouvoir valoriser l'entreprise sur la connotation suédoise."

Valoriser des métiers mal connus et attirer des candidats

L'objectif principal de cette opération portes ouvertes est de trouver des employés pour ces 20 entreprises qui ont des besoins de main d'oeuvre. Car ces entreprises en ont conscience : certains des métiers qu'elles proposent sont sous estimés, ou mal connus.

En demandant aux employés de présenter eux-même leur métier au public, elles espèrent attirer des candidats, comme le détaille Jean-Dominique Damond, le Président de l'association dijonnaise Cap Nord : "On essaie avec ce biais de faire venir des gens en recherche d’emploi, ou des gens qui cherchent leur voie, pour qu'ils découvrent au travers de la parole d'employés l’entreprise."

Jusqu'à vendredi, 5 entreprises par jour ouvrent leurs portes. Au moins 700 personnes sont déjà inscrites à une ou plusieurs visites d'entreprises. Il reste encore des places.

Pour s'inscrire à un créneau horaire il faut se rendre sur le site de Dijon Cap Nord.