Opération Veillé Sociale d'urgence : les SDF dans la rue par ces temps de grand froid

À Laval, au centre d'hébergement de la Halte de Nuit, 20 places supplémentaires ont étés ajoutées dans le cadre de l'opération de Veillée Sociale d'urgence. Cette opération intervient alors que la préfecture a déclenché depuis dimanche 11 décembre le plan grand froid en Mayenne.

"Plus que 5 places restantes"

Au centre du 115, le centre d'appel d'hébergement d'urgence les appels fusent. En 2021 ils avaient reçu 12 221 appels pour des centres d'hébergement d'urgence. Aujourd'hui, 33 places sont disponibles à Laval, à la Halte de Nuit, et 20 ont étés ajoutées pour répondre à la forte demande de SDF dans la rue, par ces temps glaciaux.

Malgré ces places en plus, Christian Lebreton, salarié au pôle Veille Social dub 115 exprime une situation délicate :" C'est très compliqué en ce moment. Nous avons très peu de places vacantes. Ce soir, ils nous en restent plus que 5. Là, nous avions un peu plus de places puisque nous sommes en veille saisonnière hivernale renforcée ce qui nous a permis d'ouvrir 20 places supplémentaires qui sont accompagnées par la Croix-Rouge, en plus des places habituelles mais c'est vrai que, au regard des températures, il y a beaucoup de personnes qui recherchent des places." explique-t-il.

Selon lui, "La majorité des personnes qui appellent, ce sont des familles avec des enfants. C'est eux qu'on prend en priorité."

Une quinzaine de SDF à la rue avec leurs chiens à Laval

C'est à la gare de Laval que commence la tournée de la maraude du KFD 53, à 20H15. À l'intérieur de la gare, il y a un SDF, assis par terre, avec son chien.

Dans quelques heures, la gare sera fermée et malheureusement pour lui, il ne pourra pas profiter des 5 places restantes à l'hébergement d'urgence de la Halte de Nuit du 115. Marie Conan, bénévole du KFD53, est allé le voir pour lui proposer des boissons chaudes ou des couvertures, à son niveau, c'est tout ce qu'elle peut faire, confie-t-elle frustrée :"Il va retourner se mettre entre guillemets au chaud, c'est à dire qu'il va rejoindre son terrain, son campement, dehors."

Malgré tout ce qu'elle pouvait proposer, le SDF n'a rien voulu, il avait "tout ce qu'il faut", à savoir des bonnets, des couvertures de survie, et des gants. Marie Conan s'assure toujours de cela :" Quand on sait que quelqu'un reste à la rue, on va lui fournir un maximum d'équipements pour éviter l'hypothermie. Malheureusement, ça fait partie des réalités de pas mal de personnes à la rue à Laval, c'est forcément frustrant" avoue-t-elle en sortant de la gare.

Cette problématique des personnes à la rue avec des animaux de compagnie devient de plus en plus importante et urgente à traiter selon le 115 et le KFD53. Cette situation, la bénévole la comprend complètement :"Actuellement, il y a peut être une quinzaine de personnes qui sont à la rue avec leur animal. En fait ce sont des personnes qui parfois souhaiteraient retourner en hébergement d'urgence, mais qui ne souhaitent pas se séparer de leur animal qui est plus qu'un simple animal", elle poursuit : "Peut être que d'autres associations auront envie de se saisir de cette problématique là", espère-t-elle.