Opinel : pour faire face à la demande, l'entreprise investit dans de nouvelles machines

Vous l'avez peut-être constaté dans la boutique La Piste Verte à Chambéry, certaines références d'Opinel sont manquantes et certains couteaux de la célèbre marque savoyarde sont également indisponibles sur son site internet. "On a quelques ruptures de stock, malgré le fait qu'on produise de plus en plus mais la demande nous a un peu pris de cours et on est ravi" explique Luc Simon, le directeur général adjoint d'Opinel.

Une demande en forte croissance

Créée en 1890 en Maurienne, Opinel, dont le siège et l'atelier de fabrication sont désormais basés à Chambéry, a clairement le vent en poupe. "La demande sur nos produits est en croissante forte et régulière depuis une quinzaine d'années et elle s'est encore accélérée pendant le covid, les gens se recentrant sur leur maison ont acheté de plus en plus de couteaux pour le jardin, la cuisine, le bricolage, la table et du coup il y a eu une demande très forte".

"Opinel c'est une marque refuge, une référence, du Made in France, des produits robustes qui durent dans le temps, l'inverse de l'obsolescence programmée et c'est aussi une clef à souvenirs" ajoute Françoise Detroyat, la directrice marketing et communication d'Opinel. " Ces dernières années, on a constaté et on travaille aussi dessus, qu'on coche un peu toutes les cases de la consommation actuelle".

De nouvelles machines pour augmenter la production

Pour faire face à cette demande très forte, Opinel investit dans plusieurs machines pour augmenter la production, des machines pour le meulage des lames, le montage et le façonnage des manches. "On est train de faire un peu place pour accueillir une nouvelle machine de meulage de lames, on a besoin de nouvelles machines pour produire plus" précise Luc Simon. "C'est un investissement de plusieurs centaines de milliers d'euros, sur quelques années ce sera quelques millions euros".

L'usine de fabrication Opinel à Chambéry. © Radio France - Mélanie Tournadre

A Chambéry, Opinel fabrique actuellement un peu plus de 20.000 couteaux par jour et près de six millions par an.

La moitié des couteaux Opinel est vendue en France, l'autre à l'étranger : Allemagne, Portugal, Etats-Unis, Chine ou encore Nouvelle-Zélande. L'entreprise vise les 33 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022 et pas question de quitter la Savoie : "_Il est possible qu'on doive un jour peut-être avoir un deuxième site mais l'objectif ce serait qu'il soit le plus proche possible du site actuelle chambérien, c'est Savoie forever_" assure Luc Simon avec le sourire.

Opinel continue à recruter

"On a déjà effectué de nombreux recrutements et il y en a encore en cours" ajoute le directeur général adjoint d'Opinel. L'entreprise a doublé ses effectifs en quinze ans. "En une quinzaine d'années, on est passé de 80 à 160 salariés et on est même maintenant à un peu plus de 160, en comptant les intérimaires, les alternants notamment".

Opinel recrute toujours actuellement notamment au montage et meulage.

