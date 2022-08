Orages : 700 foyers privés de courant en Limousin dont 500 pour la Corrèze

De nombreux foyers de la région n'ont plus d'électricité ce matin. Les orages de la nuit ont créé de nombreuses coupures de courant. Elles affectent environ 700 abonnés ce dimanche matin sur les trois départements limousins. Mais c'est la Corrèze et surtout le secteur d'Ussel qui est le plus touché avec 500 coupures recensées. D'autant plus que depuis la veille une panne d'alimentation affecte le poste source d'Ussel. Les agents de RTE (Réseaux de Transport d'Électricité) procèdent à un raccordement des abonnés de la ville via les postes sources de Saint-Setiers, Neuvic, Bort-les-Orgues et Égletons, en attendant que l'origine de cette panne soit identifiée. Tout ou presque devrait rentrer dans l'ordre dans la journée assure Énédis. Des agents de Haute-Vienne et de Creuse sont venus prêter main forte à leurs collègue corréziens. Des pannes sur les réseaux de téléphone et d'Internet sont également signalées en Haute-Vienne et en Corrèze.

