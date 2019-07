Orages : la laiterie de Theix (Puy-de-Dôme) à l'arrêt après d'importants dégâts

Theix, Saint-Gènes-Champanelle, France

"Toute la partie maintenance, bureaux de production, tout est sans-dessus-dessous, l'eau a pénétré partout". Pour Jérôme Chipault, responsable d'exploitation de la laiterie de Theix, la priorité a été de mettre le personnel à l'abri des énormes grêlons qui se sont abattus sur l'usine, heureusement personne n'a été blessé. "Les toits ont été transpercés, les faux plafonds sont tombés et il y avait 10 centimètres d'eau dans le bâtiment."

Le toit d'un des bâtiments de la laiterie de Theix, troué par les impacts de grêlons. - Jérôme Chipault

800 000 litres de lait perdus

Ses armoires électriques en partie inondées, l'usine est jusqu'à nouvel ordre privée d'électricité. Dans les tanks, 800 000 litres de lait ne sont plus réfrigérés et vont devoir être évacués. "On cherche des solutions auprès d'usines d’équarrissage, d'entreprises spécialisées", explique le responsable d'exploitation. Pour Jérôme Chipault, la priorité c'est avant tout les éleveurs dont le lait ne peut plus être collecté. "_Pour l'instant on a trouvé des solutions pour 48 heures, ensuite se posent de grosses difficulté_s". La Préfecture du Puy-de-Dôme est dans la boucle pour aider les nombreux producteurs concernés : sur un an la Société laitière des volcans d'Auvergne absorbe entre 100 et 120 millions de litres de lait, soit quelques 300 000 litres par jour.

Des mesures de chômage technique

Sur les 140 salariés de la laiterie de Theix, la majorité se retrouvent au chômage technique. Ceux de la maintenance ont été mobilisés pour évacuer et sauver ce qui peut l'être des locaux endommagés. Le redémarrage du site dépend d'abord du retour de l'électricité. Le directeur espère relancer l'activité petit à petit le week-end prochain ou en début de semaine prochaine, le tout conditionné par les prochains orages.