Orange Bank arrive en Auvergne

Orange, le géant des télécoms, a lancé ce jeudi sa nouvelle offre bancaire "mobile" et "gratuite". Deux millions de clients sont espérés d'ici 2020. En Auvergne, les ouvertures de comptes sont possibles dans les boutiques à Clermont, Vichy et au Puy. Les banques traditionnelles vont réagir.

"C'est la deuxième ouverture de compte ce matin". Le responsable de la boutique Orange sur la place de Jaude à Clermont garde un œil sur l'espace dédié aux nouveaux clients pendant que l'enseigne décline ici sa nouvelle offre. "Une banque mobile et gratuite" explique Jean-Marie Montel, délégué régional Auvergne. "Depuis quelques années, les banques digitales explosent, le paiement sans contact explose, la banque est dans le top 3 des usages du mobile, on si quelqu'un sait ce qu'est le mobile, avec nos plus de 200 millions de clients dans le monde, et 21 millions en France, c'est Orange".

La banque dans le top 3 des utilisateurs de smartphone

"L'idée, c'est que c'est un opérateur mobile qui conçoit une application et une offre bancaire pensée pour le mobile, et ça c'est nouveau" pointe Nicolas Escaravage, le responsable du développement banque. Orange met en avant la gratuité, ainsi que l'immédiateté du solde en temps réel. "On ne fait pas une banque pour les geeks, mais pour ceux qui veulent un rapport digital, ils sont déjà très nombreux à consulter leur compte sur internet". Orange veut aller plus loin.

Lancement d'Orange Bank à la boutique de Clermont © Radio France - Jean-Pierre Morel

"Nous ne transposons pas des services bancaires sur le mobile, mais nous partons de la connaissance intime de nos clients mobile pour leur donner accès aux services et en particulier à la banque" conclu Jean-Marie Montel.

Les banques traditionnelles réagissent

Face à cette nouvelle concurrence, les banques traditionnelles n'ont pas tardé à réagir. Le Crédit agricole va ainsi lancer d’ici à la fin de l’année une offre commerciale basique et low cost, « Eko ». De son côté, le Crédit mutuel a choisi de concurrencer Orange sur son propre terrain : il propose désormais un compte courant et une carte de paiement couplés à un abonnement téléphonique (forfait mobile avec appels/SMS/MMS illimités et 50 Go d’Internet), facturés 10 euros par mois jusqu’à la fin de l’année puis 20 euros minimum par la suite.

Il s’agit d’un tournant pour les banques françaises, qui n’ont cessé, au cours de ces dernières années, d’augmenter leurs tarifs, en particulier le prix de leurs cartes bancaires, et de facturer de nouveaux services, comme la « tenue de compte ».

L'un des distributeur Orange Bank à Vichy

En Auvergne, c'est dans les boutiques du Puy, Clermont et Vichy que les ouvertures de compte sont possibles. Avec du personnel qui a été formé pour ça. Ensuite, l'interface digital prend la relais.