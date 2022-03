Orange charge Scopelec : "Des problèmes de qualité et des plaintes de clients en Occitanie"

Orange fait face aux accusations. Alors que Scopelec a annoncé vendredi soir être placée en procédure de sauvegarde, l'opérateur historique s'est justifié ce lundi sur France Bleu Occitanie par l'intermédiaire de son directeur technique, Marc Blanchet. La plus grande Société coopérative de production (Scop) basée à Sorèze dans le Tarn, emploie 500 personnes en Occitanie. Ces techniciens travaillent sur les réseaux de téléphonie et de fibre optique et risquent d'être sans emploi dans quelques mois après la perte de plusieurs appels d'offres importants lancés par Orange. Jusqu'à présent, l'opérateur représentait 75% de l'activité de Scopelec.

Des problèmes de qualité de service.

Le géant des télécoms assure que la perte de ces contrats de sous-traitance est liée à des problèmes de qualité de service. "On avait beaucoup de difficultés de rendez-vous non honorés, de qualité sur le réseau cuivre, sur le réseau fibre. C'est une activité difficile, tempère Marc Blanchet, directeur technique d'Orange, il y a beaucoup de volume. "Quand on est client, on est très exigeant".

Des rendez-vous non honorés, des plaintes de clients

Sur le plan local, la Scop d'Occitanie poserait problème, "on avait des contrats depuis 2015. En fait, il y a eu aucune surprise, tout a été anticipé. L'activité télécoms a énormément augmenté ces dernières années. On a déployé la fibre massivement, on savait que l'activité allait commencer à baisser. Depuis 2018, tout le monde savait que ce contrat s'arrêtait en 2022, qu'on allait lancer de nouveaux contrats. Et Scopelec le savait très bien, sur certaines zones, dont' l'Occitanie en particulier, qu'il y avait de très gros problèmes de qualité qui nous avaient amené des plaintes de clients. La qualité pour Orange, c'est la qualité pour le client" détaille Marc Blanchet.

Orange reste mobilisé auprès de Scopelec

Orange ne laisse pas tomber Scopelec pour autant. La coopérative a perdu des contrats sur certaines zones, en a gagné d'autres ailleurs. "On s'est engagé sur trois à six ans pour une activité très importante. Par ailleurs, en 2022, on va confier 200 millions d'euros d'activité à Scopelec et en gros du travail pour 3.000 personnes pour une année", se défend Marc Blanchet. Selon lui, Scopelec a été retenu dans certaines zones, voire même s'est renforcé, par exemple dans le Sud-Est de la France. "Sur l'Occitanie, la décision est connue depuis longtemps. Depuis juillet dernier, puisqu'au milieu de l'appel d'offres et la phase de présélection déjà, Scopelec savait qu'il avait perdu cette zone".

"Nous avons besoin de Scopelec, demain, avec des nouveaux contrats." - Marc Blanchet, directeur technique Orange

Même en ayant perdu des zones, Scopelec est un des sites majeurs partenaires d'Orange pour les six ans qui viennent en matière de sous-traitance, donc, pas question de la laisser tomber dit Marc Blanchet. Actuellement, d'autres contrats sont proposés à la Scop, notamment pour aider à gérer cette période de transition, pour de la maintenance préventive ou gérer l'urgence en cas de tempête par exemple.